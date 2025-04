A Busto Arsizio torna la Festa di San Giuseppe: 17 giorni di eventi, solidarietà e tradizione

La festa patronale di San Giuseppe, tra le più radicate e partecipate di Busto Arsizio, prenderà il via giovedì 25 aprile e si concluderà domenica 11 maggio, per un totale di 17 giorni di celebrazioni nel parco per la Vita di viale Stelvio, cuore del quartiere.

La 25esima edizione è organizzata, come sempre, dal gruppo dei volontari Amici di San Giuseppe, con il supporto della Prociv Augustus e della PGS parrocchiale, la festa propone un ricco calendario di eventi: pranzi e cene sotto il nuovo tendone riscaldato da 240 posti, musica dal vivo, giochi per bambini, pesca di beneficenza, mercatini (1° maggio e giorno di chiusura) e momenti religiosi.

Tra gli appuntamenti più attesi ci sarà la proiezione del docufilm “Lo sapevi?” dedicato alla Pro Patria (29 aprile),

la Messa solenne del 1° maggio con il ritorno di don Silvano Provasi e la consegna del “Giuseppino d’oro”, il tradizionale Palio di San Giuseppe, l’incontro dell’8 maggio con il giornalista Angelo Macchiavello e Francesco Battistini, la processione finale e l’estrazione della lotteria l’11 maggio.

Quest’anno il primo premio della lotteria sarà una Vespa 50, simbolo del nuovo corso solidale della festa. Il ricavato sarà destinato alla parrocchia, per sostenere spese legate alla chiesa, all’oratorio e alla manutenzione delle attrezzature festive.

«Il ricavato andrà interamente alla parrocchia – spiega l’assessore Mario Cislaghi, storico e instancabile responsabile della festa – e sarà destinato in accordo con il parroco alle necessità più urgenti». Con il motto “Testimoni di speranza”, la patronale si conferma un punto di riferimento per la comunità, unendo spiritualità, convivialità e impegno sociale.