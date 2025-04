A Cassano Magnago torna la festa di Santa Croce

Con la prima settimana di maggio riparte il tradizionale appuntamento patronale cassanese presso la chiesa di Santa Maria del Cerro: Santa Croce. La festa, come sempre, vedrà tanti eventi tra il sacro e il profano con i momenti di preghiera in onore della reliquia della Sacra Spina, mostre, concerti, animazione e stand gastronomici presso l’oratorio San Carlo (Via Leonardo Da Vinci 4) Centrale sarà la giornata di Domenica 4 maggio che vedrà la s.messa al mattino, l’esposizione e la benedizione con la preziosa reliquia della Sacra Spina.

La stessa, che è venerata nella parrocchiale cassanese dal 1570 anno in cui San Carlo la scoprì nel Castello Visconteo del paese e la traslò in chiesa, sarà al centro della tradizionale processione (ore 15.00) che si snoda tra le vie alte di Soiano. Concluderà questa giornata la tipica Sacra Rappresentazione, molto sentita nel contesto di questa festa: quest’anno è stato scelto di svolgerla per la prima volta nella sua decennale storia in versione serale (ore 20.45) in una nuova edizione ampliata, rivista e riammodernata in occasione del Giubileo, ancora del tutto inedita. Cornice culturale di questi momenti sacri e folkloristici sarà anche la mostra “San Girolamo, La Disputa sul tributo, Strage degli Innocenti: la quadreria restaurata” dedicata a tre quadri della parrocchia recentemente restaurati attraverso il bando “Tesori Nascosti” di Fondazione Comunitaria del Varesotto (inaugurazione venerdì 2 maggio, ore 20.30 in chiesa S.Maria). Sabato 3 maggio, alle ore 21, sempre presso la chiesa di S.Maria, sarà la volta del concerto di S.Croce dal titolo “Butterfly” con il “Piccolo Coro Artemia” di Udine – diretto da Denis Monte – già vincitore di diversi concorsi nazionali ed internazionali e che ha collaborato con diversi artisti tra cui Elisa (con cui ha condiviso il celeberrimo palco dell’Ariston di Sanremo nel 2024).

Tante occasioni quindi le occasione per raggiungere e accontentare tutti; ecco il programma:

Giovedì 1 maggio

h.20.45 s.messa d’apertura con la S.Spina in S.Maria.

Venerdì 2

h.20.30 s.rosario e a seguire inaugurazione e spiegazione della mostra “San Girolamo, La Disputa sul tributo, la Strage degli Innocenti: la quadreria restaurata” con

P.Lotti e I.Zen in S.Maria.

Sabato 3

h.19.30 cena con gli Alpini (polenta bruscitt e gorgonzola) in oratorio.

h.21.00 concerto “Butterfly” del “Piccolo Coro Artemia” di D. Monte in S.Maria.

Domenica 4

h.10.00 s.messa solenne con esposizione e benedizione della Sacra Spina.

h.12.30 pranzo comunitario con prenotazione entro il 01/05/25 tramite messaggio Whatsapp al n°3755457230 specificando “pranzo” in oratorio.

h.15.00 Solenne processione con la Sacra Spina da S.Maria.

h.18.30 banco gastronomico in oratorio.

h.20.45 Sacra Rappresentazione: prima edizione serale riammodernata.

La festa continua il weekend successivo (tutti appuntamenti presso l’Oratorio S.Carlo):

– Sabato 10 maggio: h.19.30 banco gastronomico.

h.21.00 serata musicale con i “Ligera”.

Domenica 11

h.12.30 pranzo per la festa della mamma con prenotazione entro il 08/05/25

tramite messaggio Whatsapp al n° 3755457230.

h.15.00 giochi e animazione.

h.19.30 banco gastronomico.

h. 20.45 s.rosario alla grotta dell’oratorio.