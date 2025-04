A Comerio il fascino del vintage con una giornata tra videogiochi storici e speleologia

Il gruppo Varese Retrocomputing torna con due nuove iniziative per gli appassionati di retrocomputing e videogiochi d’epoca.

Il primo evento si svolgerà domenica 4 maggio, dalle 9 alle 19, nella Hall dell’ex Whirlpool, in via Borghi 27 a Comerio, dove l”associazione ha la sua nuova sede. In concomitanza con l’apertura della stagione speleologica e l’avvio delle escursioni guidate alla grotta Remeron organizzate dall’associazione Invenire, Varese Retrocomputing allestirà una mostra interattiva dedicata ai videogiochi storici sul tema “Esplorazione e Avventura”.

I visitatori potranno cimentarsi con classici come Pitfall, Dig Dug, Indiana Jones, Tomb Raider e molte altre pietre miliari del videogioco, tutte fruibili su computer e consolle d’epoca, per riprovare – o far provare ai più giovani – l’emozione delle prime avventure virtuali.

Il secondo appuntamento è previsto per il weekend successivo, sabato 10 e domenica 11 maggio, dalle 10 alle 19, durante la fiera Milano Comics and Games che si terrà a MalpensaFiere. Anche in questa occasione Varese Retrocomputing sarà presente con uno stand dedicato, proponendo una selezione curata di computer e videogiochi vintage, in una iniziativa fieristica che attira ogni anno migliaia di appassionati.