A Cunardo un’auto va a sbattere contro un muro, trancia il tubo del gas e si ribalta

Incidente stradale in via per Bedero a Cunardo: poco dopo le 13 di lunedì 21 aprile, un’automobile è andata a sbattere contro un muretto, tranciando il contatore del gas per poi ribaltarsi sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la fuoriuscita di gas e il veicolo. L’uomo al volante è stato portato in ospedale in codice giallo.