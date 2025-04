A Luino un torneo di calcio in ricordo di Giuseppe Vuolo

Andrà in scena dal 9 al 22 giugno all’oratorio di Voldomino il primo “Memorial Giuseppe Vuolo”, scomparso a settembre 2024.

L’evento, organizzato dalla parrocchia di Luino con la partecipazione della famiglia, vedrà sfidarsi 16 squadre. Il programma prevede le gare dei 4 gironi da 4 squadre nella prima settimana, nella seconda invece andranno si giocheranno quarti, semifinali e la finale del 22 giugno.

La quota di iscrizione è di 160 euro per squadra, e il termine ultimo per iscriversi è fissato per il 3 giugno. Per informazioni e iscrizioni è necessario contattare Paolo Viganò tramite WhatsApp al numero 347 0226606.

Durante le giornate del torneo sarà attivo uno stand gastronomico e, per la squadra vincitrice, è previsto come primo premio un brunch presso Villa Porta a Colmegna, sul Lago Maggiore.

Ulteriori aggiornamenti sono disponibili sui canali social del torneo, in particolare sulla pagina Instagram @memorial.gv e sul sito oratoriosanluigiluino.com.