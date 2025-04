A maggio arriva Camelot Fest: il festival medievale e fantasy in provincia di Varese

Un evento unico sta per approdare per la prima volta in provincia di Varese: Camelot Fest, il festival dedicato all’universo medievale e fantasy, si terrà dal 16 al 18 maggio 2025 al Parco della Magana di Cassano Magnago.

Organizzato in collaborazione con l’associazione culturale Le Officine di Cassano Magnago e il collettivo Malastrana, specializzato in eventi a tema in Lombardia, Camelot Fest sarà un’esperienza immersiva tra storia, magia e divertimento.

Tre giorni ricchi di attrazioni e attività per tutte le età, dove i visitatori potranno immergersi nell’atmosfera di un vero villaggio medievale. Tra le esperienze più suggestive, spicca una cena medievale in tenda, un banchetto in perfetto stile d’epoca con piatti ispirati alle tradizioni culinarie medievali, il tutto accompagnato da un dress code facoltativo per chi vorrà calarsi completamente nell’ambientazione.

Durante il festival, il Parco della Magana si trasformerà in un mondo di avventure: giochi medievali per bambini, tiro con l’arco, duelli di spada in sicurezza con istruttori esperti, spettacoli di magia e musica dal vivo trasporteranno il pubblico in un’atmosfera fiabesca, ispirata ai racconti di Camelot, mago merlino e alle grandi leggende cavalleresche.

Camelot Fest sarà un evento conviviale e goliardico, pensato per famiglie, appassionati di fantasy e curiosi alla ricerca di un’esperienza fuori dal comune.

Un’occasione per celebrare la bella stagione con un viaggio nel tempo tra storia e fantasia, in un’atmosfera da favola.

Per aggiornamenti sul programma e informazioni, seguite le pagine ufficiali dell’evento.