A Malnate i “Poeti in Erba” celebrano la decima edizione

Sabato 12 aprile si è svolta, all’aula magna “Falcone-Borsellino”, la decima edizione del concorso di poesia “Poeti in Erba – Enrico Bertè”, intitolata quest’anno “In ascolto della natura”. L’iniziativa è stata promossa da Scuola Bottega in collaborazione con il Comune di Malnate e ha visto la partecipazione attiva di numerose associazioni e volontari del territorio.

Una giornata tra versi, sorrisi e riflessioni

La giornata è stata articolata in due momenti distinti. Durante la mattinata, protagonisti sono stati i bambini e le bambine delle scuole dell’infanzia e le classi quarte delle scuole primarie, accompagnati dall’intrattenimento del burattinaio Chicco Colombo, che ha saputo coniugare gioco e poesia, coinvolgendo il giovane pubblico in un’esperienza suggestiva.

Nel pomeriggio, l’evento ha assunto una dimensione più riflessiva grazie alla partecipazione del naturalista e fotografo Marco Colombo, le cui proiezioni sono state affiancate da quelle di Edoardo Tettamanzi. Particolarmente toccante il ricordo dedicato a Severo Ghioldi, poeta e dirigente scolastico, figura molto amata nella comunità. In questa seconda parte della giornata, sono stati premiati gli studenti delle classi quinte delle scuole primarie e gli alunni della scuola secondaria di primo grado.

A presentare l’intera manifestazione è stata Chiara Bernasconi, ormai volto familiare del concorso, “storica presentatrice nonostante la giovane età”, come viene affettuosamente definita dagli organizzatori.

Un libro per celebrare dieci anni di poesia

Come da tradizione, anche quest’anno è stata pubblicata una raccolta delle poesie più significative, frutto della sensibilità e dell’inventiva dei giovani partecipanti. “Con questa pubblicazione – dichiarano le responsabili del progetto Daniela Tassandin e Barbaro Guarnera – il progetto festeggia il suo decimo compleanno, dieci anni in cui bambini e ragazzi hanno parlato di sé e del loro rapporto con la realtà, riuscendo con la profondità dei contenuti e la freschezza della scrittura a stupire i lettori, soprattutto quelli inclini alle generalizzazioni nei giudizi sul mondo giovanile».

Una novità significativa di questa edizione è stata la partecipazione della classe 2^D del Liceo Artistico Frattini e degli studenti del secondo anno del corso Operatore Grafico dell’ENAIP di Varese. I primi hanno arricchito la pubblicazione con opere visive nate dal progetto didattico “MetAImorphosis”, mentre i secondi hanno curato il progetto grafico e l’impaginazione, mettendo in campo competenza e senso estetico.

Le parole del sindaco e gli appuntamenti del mese

A chiudere idealmente la giornata, le parole del sindaco di Malnate, Nadia Cannito, che ha voluto esprimere la propria gratitudine: «Voglio esprimere il mio ringraziamento a tutte le associazioni e ai volontari che sono intervenuti per realizzare questo importante evento. Con queste poesie, i giovani poeti ci offrono una luce che illumina il nostro cammino, in un’epoca che troppo spesso tende a oscurare la bellezza dell’anima».

La rassegna poetica rientra nella più ampia progettualità del mese della poesia, promossa dal Comune. Tra gli appuntamenti già svolti, si segnala l’incontro del 10 aprile a Villa Braghenti, dove i bambini e le bambine del Consiglio dei Bambini hanno organizzato un emozionante momento poetico dedicato alla primavera. Il calendario proseguirà sabato 19 aprile alle ore 17.00, con l’evento “La risposta boffa nel vent” al Centro Sociale Ricreativo Culturale Lena Lazzari, organizzato dall’Assessorato alle Culture in collaborazione con ANPI. Ospite della serata sarà Giordano Dell’Armellina, che proporrà canti e ballate contro la guerra, dal medioevo a oggi, in lingua originale o tradotte in milanese.