A Malpensafiere il grande ritorno di Milano Comics & Games

Il calendario degli appuntamenti dedicati alla cultura pop si arricchisce con il ritorno di Milano Comics & Games, in programma il 10 e 11 maggio 2025 negli spazi di MalpensaFiere a Busto Arsizio. Due giorni ricchissimi di eventi, ospiti speciali e aree tematiche per un’esperienza immersiva tra fumetti, cosplay, videogiochi, k-pop e intrattenimento per tutte le età.

Tra gli ospiti più attesi spiccano Max Giusti, attore, imitatore e conduttore, e Marcello Cesena, autore e volto cult della comicità televisiva. Al loro fianco, Ruggero de I Timidi, il cantautore ironico più amato del web, e la regina delle sigle Cristina D’Avena. Spazio anche al mondo del doppiaggio con Giulia Maniglio e Valentina Pallavicino, e a quello del gaming con Cicciogamer89, Federic e i Videogame Hunters, direttamente dal programma di DMAX.

Grande attesa anche per le Cosplay Singers – Denise Misseri, Francesca Daprati ed Elisabetta Cavalli, voci italiane ufficiali dell’anime Mermaid Melody – e per le star del cosplay Tessa Crownster, Yuriko Tiger e molti altri. L’universo k-pop sarà rappresentato dagli influencer Ropi Oppa e Asleepie.

Artista di punta dell’edizione 2025 è Stefano Babini, fumettista, illustratore e pittore, la cui formazione è stata arricchita anche dall’incontro con Hugo Pratt. Con oltre 33.000 metri quadrati suddivisi in tre padiglioni, un primo piano e un’ampia area esterna, Milano Comics & Games è il punto di riferimento per tutti gli appassionati di pop culture, in Lombardia e non solo.

L’evento propone stand commerciali, spazi interattivi, un intero padiglione dedicato al gaming, tornei di gioco da tavolo, workshop creativi e incontri con gli ospiti: un’occasione per vivere la cultura pop non solo come intrattenimento, ma come opportunità per fare comunità.

In un’epoca dominata dalla fruizione individuale, Milano Comics & Games offre un’esperienza collettiva e condivisa, dove ognuno può ritrovare la propria passione: dal cosplay all’animazione, dal gaming ai fumetti.