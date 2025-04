A Origgio otto giorni fra tradizioni rurali e intrattenimento con la 72esima Fiera di Primavera

Prende il via questa sera, giovedì 24 aprile, nell’Area Fiera di via Marconi la 72ª edizione della Fiera Primaverile di Origgio, evento storico organizzato dal Comune di Origgio con il contributo di Regione Lombardia. Una settimana all’insegna delle tradizioni rurali, del divertimento e della cultura, con un programma che spazia dall’animazione per bambini alle esibizioni equestri, dai raduni motoristici ai concerti serali.

La Fiera si aprirà questa sera con le prime attività di ristorazione a partire dalle 19,30 e con uno spettacolo musicale alle 21, preludio di un fine settimana ricchissimo.

La giornata clou sarà venerdì 25 aprile, con l’apertura delle bancarelle, mostre di animali, laboratori didattici per bambini e adulti, e la possibilità di avvicinarsi al mondo agricolo con attività di prova alla guida di trattori o alla sella di un cavallo. Gli spettacoli equestri, con Giona Show e Massimo Barbè, sono previsti alle 11 e alle 16. La serata sarà animata dalla musica di Walter Pizzulli di Radio M20.

Sabato 26 aprile vedrà protagonista il Truck Raduno con spettacolari esibizioni equestri del Free Style Show. Nel pomeriggio sarà la volta della Gimkana Western, mentre i più giovani avranno l’opportunità di montare a cavallo. La giornata si concluderà con il concerto serale della Band-Azione Mutanda.

Domenica 27 aprile si svolgeranno le competizioni di Pole Bending e Barrel Racing, accompagnate da momenti di ristoro e animazione. La serata sarà dedicata al Festival Latino Americano, con musica e danze a cura di Studio 17.

Il 28 e 29 aprile spazio alla Sagra del Gorgonzola, su prenotazione, con un contest per band emergenti. Il 30 aprile sarà invece animato dalla musica di DJ Carmine, con una selezione di brani dagli anni ’80, ’90 e 2000.

Il gran finale avrà luogo giovedì 1° maggio, con la Giornata dei Motori: esposizioni di camion, trattori, auto e moto d’epoca, tra cui Fiat 500 e Vespe, affiancate da dimostrazioni cinofile e da un coinvolgente Mega Color Party pomeridiano. La giornata ospiterà anche il battesimo della sella per bambini e principianti, e si chiuderà con un’esibizione di danze latino americane.

Qui la locandina con tutto il programma