A Porto Ceresio la mostra fotografica “Sguardi sul mondo”

Dal 4 al 6 aprile, la Sala Esposizioni del Palazzo della Cultura “Salvatore Ferrara” (foto sopra) a Porto Ceresio ospiterà la mostra fotografica “Sguardi sul Mondo”, un evento che unisce quattro fotografi accomunati dalla passione per l’arte visiva e la narrazione attraverso le immagini. A esporre i loro scatti in questa collettiva sono: Valeria Maffei, Paolo Barbarini, Grazia Davoli e Irene Maria Das Neves, ciascuno con un approccio unico alla fotografia.

«Ognuno è custode di storie uniche che si intrecciano con terre antiche, alle origini del mondo. La fotografia è il mio modo di fermare il mondo, catturando ciò che spesso resta non detto» sottolinea Valeria Maffei che propone “Gugumaji“, una narrazione visiva che oltrepassa i confini geografici per raccontare storie di popoli e culture attraverso ritratti intensi e significativi.

Paolo Barbarini affida agli occhi dei visitatori una raccolta di scatti naturalistici, in particolare dal Denali National Park in Alaska, luogo che ha ispirato la storia di Into the Wild. La sua fotografia nasce dall’amore per la natura e dal desiderio di catturarne la bellezza autentica.

Grazia Davoli trae spunto dai suoi viaggi tra culture e diversità, immortalando persone in contesti urbani e storici come il muro di Berlino o le strade di Milano, ispirandosi alla celebre canzone di John Lennon “Imagine“.

Irene Maria Das Neves esplora emotivamente il contesto con la street photography e il ritratto, fermando istanti di vita che rivelano significati nascosti.

L’esposizione sarà aperta nei seguenti orari: Venerdì 4 aprile: 15:00 – 18:30 Sabato 5 aprile: 10:00 – 13:00 / 14:30 – 18:30 (Vernissage alle ore 17:00) Domenica 6 aprile: 10:00 – 13:00 / 14:30 – 18:00

L’ingresso è libero