A Tradate l’8° edizione di Maggio Insieme porta cultura, spettacoli e aggregazione

Dalla pizzica salentina alle passeggiate in natura, la manifestazione organizzata da Donna Oggi parte domenica 4 maggio a Villa Truffini con Pillole

“Maggio Insieme” è aggregazione, divertimento, musica, cultura e spettacolo. Questa ottava edizione della manifestazione, promossa come sempre dall’associazione Donna Oggi e patrocinata dal Comune di Tradate, parte domenica 4 maggio a Villa Truffini con uno spettacolo teatrale comico che ironizza sulla quotidianità.

La partecipazione come sempre è aperta a tutti, con un programma vario, dal teatro alla natura, dall’infertilità alla pizzica salentina, per stimolare diversi interessi e coinvolgere un pubblico vasto.

Di seguito il programma nel dettaglio.

Domenica 4 maggio, alle ore 17 in Villa Truffini a Tradate con un pomeriggio dedicato al teatro. “Pillole” è il titolo dello spettacolo portato in scena dalla compagnia Non solo Teatro e creato da un insieme di schetch comici prelevati dalla tradizione teatrale di tutti i tempi con lo scopo di alleggerire le vicende, spesso pesanti, della quotidianità. Seguirà un piccolo rinfresco.

Domenica 18 maggio la Camminata aperta a tutti in collaborazione con il Gruppo Alpini di Abbiate.

Il percorso, con una pausa benessere nella natura, si snoderà a partire dalle ore 9 tra i sentieri del Parco Pineta di Tradate.

Ritrovo e iscrizione dalle 8.30 in piazza Unità d’Italia di Abbiate e al ritorno, come di consueto, ristoro e premi accoglieranno i camminatori.

Giovedì 22 maggio, presso la Biblioteca Frera a Tradate alle 20.30 la conferenza “Il Viaggio Verso il Proprio Bimbo”: una serata per scoprire il faticoso e al contempo meraviglioso percorso dall’infertilità alla genitorialità.

L’evento sarà coordinato da Francesca Maciacchini, responsabile del servizio Sportello inFertilità, con la partecipazione della ginecologa Paola Porretti.

Domenica 25 maggio, dalle 15,30 in Villa Truffini, il gran finale della manifestazione.

Il “Laboratorio Creativo di Mandala” con Chiara Colombo e Silvia Pelosin guideranno alla realizzazione di diversi tipi di mandala unici e originali con parole, filati e sale colorato.

Alle ore 17 la chiusura dela manifestazione Maggio insieme sarà in musica, con il concerto live del gruppo “Anime Pizzicate”, con ritmi e sonorità delle danze salentine, per cantare e ballare tutti insieme.

“Il rinfresco finale – scrivono le promotrici di Maggio insieme – sarà il nostro a-rivederci all’anno prossimo!”

Per maggiori info scrivere a 342 1961282 oppure donnaoggitradate@hotmail.it.