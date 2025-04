A Varano Borghi il corso di difesa personale israeliana col grand master Danny Hazan

Il grand master Danny Hazan, istruttore di difesa personale israeliana riconosciuto a livello internazionale, sarà ospite a Varano Borghi per uno stage intensivo rivolto a tutti gli appassionati di autodifesa. L’evento, organizzato dalla Accademia dello Sport Varesina, si svolgerà al palazzetto dello sport sabato 5 e domenica 6 aprile.

A portarlo in Italia è stato l’istruttore Stefano Gallucci, dell’Accademia dello Sport Varesina e amico personale del grand master Hazan, con cui condivide da anni la passione per questa disciplina sviluppata in ambito militare.

L’iniziativa è stata resa possibile anche grazie al sindaco di Varano Borghi, Maurizio Volpi, e all’assessore Ramona Caffiero, che hanno sostenuto con entusiasmo l’organizzazione dell’evento.

Originario di Israele, Hazan ha intrapreso il suo percorso nella difesa personale israeliana dopo il servizio militare, diventando istruttore delle forze armate e dedicando poi la sua vita alla divulgazione di questa disciplina in tutto il mondo.

«Questa disciplina – spiega Hazan – è diffusa a livello globale per la sua efficacia. Non ci sono regole rigide: l’unico obiettivo è tornare a casa sani e salvi. È una pratica adatta a tutti, e con l’allenamento si possono ottenere grandi risultati».

Lo stage rappresenta un’occasione preziosa per conoscere da vicino le tecniche di autodifesa direttamente da uno dei massimi esperti a livello internazionale.