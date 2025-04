A Varese il Club Alpino Italiano svela i tesori nascosti della Valle Maira

La sezione di Varese del Club Alpino Italiano ospiterà, martedi 15 aprile, una serata dedicata alla Valle Maira.

La Valle Maira, nella provincia di Cuneo, è riuscita a preservare meglio di tante altre valli delle nostre Alpi l’equilibrio tra la presenza umana e l’ambiente naturale, tenendo lontani il cemento e gli impianti di risalita. La maggior parte delle strutture ricettive sono antiche borgate o case, ristrutturate nel rispetto dell’architettura della valle, in maniera sostenibile.

Negli ultimi anni la valle è diventata meta d’elezione di un turismo “slow”, a passo lento, per gli amanti dell’outdoor che desiderano scoprire paradisi nascosti.

Proprio questi valori hanno convinto il Club Alpino Italiano a concedere il patrocinio al progetto “Esperienze Occitane”, che ci verrà presentato in questa serata.

Due film ci proietteranno lungo gli itinerari escursionistici e le vie alpinistiche della valle.

Le proiezioni saranno precedute da una degustazione di prodotti tipici (prenotazione obbligatoria al seguente link )