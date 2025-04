A Varese la manifestazione unitaria per il Primo Maggio: “Uniti per un lavoro sicuro”

A Varese, come in molte città italiane, il Primo Maggio rappresenta da sempre un momento importante di partecipazione e riflessione collettiva. Anche quest’anno, giovedì 1° maggio 2025, le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil promuovono una manifestazione unitaria in occasione della Festa dei Lavoratori, proseguendo una tradizione che si rinnova ogni anno.

Il titolo scelto per l’edizione 2025, in linea con quello nazionale, è “Uniti per un lavoro sicuro”. La manifestazione mette al centro il tema della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, riaffermando che la tutela della vita dei lavoratori non può essere considerata un optional né un costo da ridurre. Le sigle sindacali chiedono maggiori risorse, controlli più severi e un impegno concreto per raggiungere un traguardo condiviso: zero morti sul lavoro.

Il programma a Varese prevede un corteo con ritrovo alle 9 in piazza Repubblica e arrivo in piazza Monte Grappa. Sul palco si alterneranno gli interventi di delegati sindacali e momenti musicali con la band Targhe Alterne.

A concludere la giornata sarà l’intervento di Santo Biondo, Segretario nazionale della Uil, che porterà il messaggio delle organizzazioni sindacali a sostegno della sicurezza e dei diritti dei lavoratori.