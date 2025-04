A Varese la seconda edizione della Family Walk Run: un successo di partecipazione e solidarietà

Sabato 5 aprile si è svolta la seconda edizione della Family Walk/Run, un evento non solo sportivo, ma soprattutto sociale, organizzato dall’Associazione Genitori della scuola primaria E. Fermi di Bobbiate. L’iniziativa ha ottenuto un successo straordinario e, come l’anno scorso, ha visto la partecipazione ancora una volta di 200 partecipanti tra bambini, insegnanti, genitori, nonni e amici. Una camminata podistica all’insegna del divertimento, della salute e, soprattutto, della solidarietà, visto che i fondi raccolti sono destinati a sostenere le attività della scuola e di quanto è necessario.

La mattinata si è svolta all’insegna dell’organizzazione, con il gruppo di genitori che ha preparato con cura ogni dettaglio per garantire la sicurezza e il divertimento dei partecipanti. Lungo tutto il percorso, sono state posizionate delle frecce colorate per segnalarne la direzione, e numerosi volontari sono stati presenti per assistere i partecipanti. La collaborazione con la Polizia Locale e con la Croce Rossa ha ulteriormente assicurato la sicurezza di tutti, anche se fortunatamente non è stato necessario alcun intervento.

Alle 15.30 in punto, è partito il conto alla rovescia, e l’attesa si è conclusa con il tanto atteso via! I partecipanti sono partiti dalla scuola, dirigendosi verso il deserto, percorrendo l’anello per poi ritornare indietro e proseguire lungo le vie di Bobbiate, per un totale di 5 km. La camminata ha visto una grande varietà di ritmi, da chi ha partecipato in modo più sportivo a chi ha preferito una passeggiata tranquilla, ma tutti uniti dalla voglia di condividere un momento di allegria e benessere.

E come in ogni gara che si rispetti, la fatica della camminata si è conclusa con una medaglia per tutti i partecipanti e una golosa merenda. Un’altra iniziativa molto apprezzata è stata la presenza dell’ambulanza dei pupazzi, che ha permesso a tutti i bambini di trasformarsi in veri e propri dottori, rendendo l’evento ancora più speciale per le famiglie.

Un sentito ringraziamento va anche ai nostri Bobbiatesi, che per un paio d’ore hanno visto sfilare lungo le strade un vero e proprio fiume di persone, creando qualche rallentamento al traffico in alcuni punti. Non sono mancati, poi, i tanti applausi dai giardini e dai balconi da parte dei residenti, che hanno accolto con entusiasmo i nostri partecipanti, rendendo l’atmosfera ancora più calda e accogliente.

E per finire, un doveroso riconoscimento a chi ha contribuito alla buona riuscita dell’evento:

Studio Dentistico Marcellini Lorvetti di Casbeno , che ha donato le sacche per tutti i partecipanti, al cui interno sono stati inseriti dei fantastici gadget.

, che ha donato le sacche per tutti i partecipanti, al cui interno sono stati inseriti dei fantastici gadget. Erboristeria al Soffione di Bobbiate , con Marta sempre pronta a darci una mano, che ha donato un bellissimo kit, comprensivo di sacchettini con prodotti naturali.

, con Marta sempre pronta a darci una mano, che ha donato un bellissimo kit, comprensivo di sacchettini con prodotti naturali. Scoiattolo Pasta Fresca , per aver contribuito con i suoi buonissimi ravioli.

, per aver contribuito con i suoi buonissimi ravioli. Miele Ambrosoli , che ha offerto le sue deliziose caramelle al miele e liquirizia.

, che ha offerto le sue deliziose caramelle al miele e liquirizia. Perfetti, che ha donato adesivi e gomme da masticare.

Questa seconda edizione della Family Walk/Run si è confermata come un evento di inclusione e di comunità. L’Associazione Genitori della scuola E. Fermi ha dimostrato ancora una volta quanto possa essere forte il legame che unisce le famiglie e come, attraverso iniziative come questa, sia possibile costruire momenti di condivisione.

In attesa della prossima edizione, l’appuntamento è stato un successo che ha lasciato tutti i partecipanti contenti e soddisfatti.