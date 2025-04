A Varese “Primavera è Donna”: ai Giardini Estensi una giornata dedicata alla prevenzione e all’universo femminile

Nella mattinata di oggi, lunedì 7 aprile, la Sala Matrimoni del Comune di Varese ha ospitato la presentazione ufficiale del programma della giornata di sabato 12 aprile: ANDOS, Associazione Nazionale Donne Operate al Seno, sezione di Varese, organizza “La Primavera è Donna“, un evento dedicato alla prevenzione del tumore al seno oltre che alla valorizzazione del ruolo della donna nel panorama sociale e imprenditoriale.

“Organizzare questa giornata è stato possibile grazie all’impegno di tutte le volontarie, agli esperti e professionisti che si sono messi a disposizione – ha affermato il Presidente di ANDOS Varese, Roberto Puricelli – E’ un evento di sensibilizzazione dedicato alle donne, che vedrà susseguirsi una serie di incontri molto interessanti che racconteranno di donne imprenditrici, delle trasformazioni e della digitalizzazione nell’impresa al femminile, oltre che naturalmente di prevenzione, con la presenza della clinica mobile di senologia posta proprio nei Giardini Estensi”.

Quando una donna lotta per se stessa lotta per tutte le donne, questo è lo slogan di ANDOS: “E’ una bellissima iniziativa – spiega l’Assessore ai Servizi Sociali Roberto Molinari – Il tema che ANDOS ci propone è prevenzione, un elemento essenziale, soprattutto per i più giovani. Una presa di coscienza che sarà resa possibile soprattutto dalle testimonianze degli ospiti che parteciperanno”.

“La giornata sarà lunga e ricca – prosegue la Vicesindaca Ivana Perusin – Ci sarà un vero e proprio confronto con il mondo delle imprese e delle istituzioni, si affronterà il tema fondamentale del lavoro delle donne nella società. Un evento realizzato da tante forze diverse, unite da un unico obiettivo”.

Presenti alla conferenza stampa, insieme ad alcune volontarie dell’Associazione, Rosita De Fino, Direttore Territoriale Confesercenti e Stefania Cipolat, Consigliera ANDOS Varese e Rappresentante Territoriale Impresa Donna Confesercenti: “Sono davvero tante le volontarie che da anni lavorano con ANDOS e che in questi mesi hanno visto un passaggio di testimone importante. Ciò non toglie il fatto che la nostra Renata Maggiolini resta Presidente nel nostro cuore per sempre. Vogliamo dare un messaggio di primavera, non potevamo avere una cornice più bella, con la clinica mobile posta ai Giardini Estensi. Essere nel cuore della città nel posto più rappresentativo è un onore. La puntualità dello screening mammografico va rispettato – prosegue – Una donna deve prendersi cura di sé, con tumore al seno non si parla di prevenzione, poiché è impossibile prevenirlo, è fondamentale però scoprirlo presto perché questo porta alla guarigione. Durante l’evento sarà presente anche una Psicologa per eventuali consulti. La mattinata sarà leggera e ludica, ginnastica e yoga in Salone Estense; nel pomeriggio tratteremo temi di impresa al femminile, con piacevoli interviste accompagnate da tè e biscotti. Nella seconda parte del pomeriggio, invece, largo ai giovani, rappresentati da Samuele Corsalini, che sta compiendo un lavoro immenso sul territorio di Varese, raccogliendo ricordi e meraviglie della nostra città”.

PROGRAMMA:

Dalle ore 9:30, presso i Giardini Estensi, apertura clinica mobile di senologia: screening mammografico

Dalle ore 10, presso il Salone Estense: corso posturale e classe di yoga

Dalle ore 14:30, presso il Salone Estense, evento “Un Tè a Palazzo”: donne e imprenditrici si raccontano; la trasformazione e la digitalizzazione nell’impresa al femminile; dialoghi sulla prevenzione

Ore15:30, presso il Salone Estense, dialogo sulla sensibilizzazione alla diagnosi precoce con la Psicologa Luisella Ferrari

Ore 15:40, incontro con Samuele Corsalini, autore del libro “Quel che non sai di Varese e “Io sono Varese”