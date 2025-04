A Varese “San Vittore Festival” mette la speranza al centro del programma della sua terza edizione

E’ tutto pronto per la terza edizione del San Vittore Festival che si terrà a Varese da domenica 4 maggio a domenica 11 maggio con un ricco calendario di eventi, legati tra loro dal filo conduttore della “speranza”, tema scelto per il festival 2025.

“Devo innanzi tutto ringraziare i componenti del comitato di San Vittore Festival che hanno organizzato gli eventi del nostro calendario, oltre che il Comune e la Provincia di Varese e tutti i partner che collaborano con noi – ha affermato il coordinatore del comitato del festival, Mauro Pramaggiore – Quest’anno l’attività è multidimensionale e culturale, oltre che spirituale: concerti, mostre, spettacoli e incontri che racconteranno il tema della speranza. Spinti anche dal desiderio di aprirci maggiormente verso il mondo giovanile, abbiamo organizzato anche un concorso per ragazzi dai 14 ai 19 anni delle scuole secondarie di secondo grado di Varese, dal titolo “Lancia il tuo desiderio al mondo”. Volevamo che i partecipanti raccontassero i propri desideri, aspirazioni, attese e aspettative che, per l’appunto, li spingono a sperare”.

Un momento di festa, in occasione delle celebrazioni del Santo Patrono della città di Varese, ormai divenuto tradizione: “E’ la prima volta che vivo questo appuntamento – ha raccontato il Prevosto Monsignor Gabriele Gioia – La Festa del Patrono è sempre un momento significativo, poiché significa riscoprire il senso di essere chiesa, parrocchia, comunità unita”.

A dare il via alla settimana di San Vittore, come da tradizione, sarà la Famiglia Bosina: “Come ogni anno la Fiaccola partirà alle 6:50 percorrendo la città attraverso i diversi rioni con un percorso lungo più di 40 km – ha spiegato Luca Broggini – Il Festival di San Vittore è una ricorrenza bellissima, chi lavora per la sua realizzazione non ha cominciato poco tempo fa, ma si sta impegnando da molti mesi. Lo paragono ad eleganti sarti che aggiustano i tagli provocati dalla politica con l’eliminazione delle circoscrizioni e in parte dalla chiesa che ha tagliato di netto il numero di parrocchie. A mio parere sono due i temi portanti, voglia e passione“.

Presenti alla conferenza stampa anche l’Assessore ai Servizi Sociali Roberto Molinari e alcuni rappresentanti delle tante attività organizzate per questa edizione 2025 del San Vittore Festival: tra le novità la rappresentazione teatrale “La piccola via di Lisieux”, della compagnia Splendor del Vero, ispirato alla figura di Teresa di Lisieux e il concerto “Sunrise Mass” di Ola Gjeilo, una delle opere corali più affascinanti e profonde della musica contemporanea.

Dal 5 maggio per tutto l’anno giubilare, presso la Basilica di San Vittore, sarà possibile visitare la mostra “La Rivelazione dell’Apocalisse – La speranza nei tempi di crisi”, che ripercorre attraverso quindici pannelli il tema della speranza come cammino appoggiato alla certezza di una meta buona.

IL PROGRAMMA:

Domenica 4 maggio

Fiaccolata con partenza alle ore 6:15 dal Santuario di Santa Maria del Monte

Conferimento della Girometta D’Oro alle ore 10 presso il Salone Estense

S. Messa solenne, cerimonia del Faro di San Vittore e premiazione Mamma dell’anno alle ore 11:30 presso la Basilica di San Vittore

Mercoledì 7 maggio

Alle ore 21 presso la Basilica di San Vittore, concerto “Sunrise Mass”, di Ola Gjeilo con l’orchestra Sacro Monte e il Gruppo Polifonico Santa Maria del Monte

Giovedì 8 maggio

Celebrazioni nella ricorrenza liturgica di San Vittore Martire

Alle ore 21 presso il Teatro di Varese, “La piccola via di Lisieux”, rappresentazione teatrale a cura della Compagnia teatrale Splendor del Vero con la regia di Luisa Oneto e coreografie originali di Selene Scarpolini

Sabato 10 maggio

Alle ore 10 presso la Sala Montanari, premiazione del concorso per giovani “Lancia il tuo desiderio nel mondo”

Domenica 11 maggio

Alle ore 21 presso la Basilica di San Vittore, Palestrina, “Princeps Musicae”, lezione/concerto condotto dal musicologo Prof. Fabio Sartorelli con la partecipazione del Coro da Camera di Varese, diretto da Gabriele Conti