A Varese sport gratis per i giovani: 150 ragazzi coinvolti

Si conferma un successo il progetto “Sport per tutti”, elaborato dal Comune di Varese, per promuovere l’accesso gratuito all’attività sportiva tra i giovani in difficoltà economica. Nei primi quattro mesi, hanno aderito 150 ragazzi e più di 20 società e associazioni sportive del territorio.

“Il progetto ha raggiunto gli obiettivi che la Commissione si era prefissata – dichiara Luca Battistella, Presidente della Commissione Sport del PD –, questo progetto nasce da un’idea semplice ma importante: nessun giovane deve restare escluso dalla possibilità di fare sport. È un diritto e anche uno strumento di crescita, inclusione sociale e contrasto all’emarginazione. Il merito va anche alle società e associazioni che hanno creduto nel valore inclusivo dello sport. Senza la loro disponibilità e sensibilità, non sarebbe stato possibile raggiungere questi risultati”.

Le associazioni e le società infatti hanno messo a disposizione posti gratuiti all’interno dei loro corsi, permettendo a ragazzi e ragazze in situazioni di disagio economico di praticare sport senza alcun costo. In segno di riconoscenza, dal canto suo il Comune ha riconosciuto a queste associazioni riduzioni tariffarie rispetto alla tariffa standard di utilizzo degli impianti a loro concessi, quantificate in base al numero di quote gratuite messe a disposizione in favore di persona in disagio economico.

Insomma, un accordo che aiuta tutti e tutte:

“ Sport per tutti rappresenta la visione di città che stiamo costruendo – racconta infatti Manuela Lozza, Segretaria del PD di Varese – sempre più attenta ai ceti fragili e al contrasto delle disuguaglianze, perché fare politica significa, prima di tutto, aiutare chi spesso un aiuto non ce l’ha, senza dimenticare tutti gli altri, ma immaginando e mettendo in campo progetti che rendano migliore la vita di tutti i cittadini e le cittadine di Varese”.

Il Comune è già al lavoro per organizzare un evento pubblico in cui verranno premiate le realtà sportive che hanno aderito a “Sport per tutti”, con l’obiettivo di dare visibilità all’impegno di chi lavora ogni giorno per rendere Varese una città più giusta e inclusiva.