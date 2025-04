A Villa Recalcati a Varese il registro delle condoglianze per i cittadini che vogliono onorare Papa Francesco

In seguito alla proclamazione del Lutto Nazionale per la scomparsa del Sommo Pontefice Francesco, si comunica che dalla data odierna e fino alla celebrazione delle esequie prevista per sabato 26 aprile 2025, è stata disposta l’apertura di un registro di condoglianze per i cittadini che vorranno esprimere un pensiero per onorare la memoria del Santo Padre Francesco.

Il registro sarà disponibile dalle ore 10.00 e fino alle ore 18.00 da oggi 23 aprile e fino a sabato 26 aprile 2025, accanto al Corpo di Guardia dell’ingresso principale di Villa Recalcati.