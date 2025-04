Accusata di aver sottratto oltre 400 mila euro al teatro di Saronno. Chiesto il rinvio a giudizio

Il sostituto procuratore della Repubblica di Busto Arsizio, Nadia Calcaterra, ha chiesto il rinvio a giudizio per la dipendente della Fondazione che gestisce il teatro Giuditta Pasta di Saronno, accusata di aver sottratto ingenti somme di denaro dell’ente pubblicistico, utilizzati per spese personali e viaggi (attraverso incasso di bonifici, distrazioni di denaro contante e prelevamenti allo sportello utilizzando la carta aziendale). Il reato contestato alla contabile è di peculato.

La vicenda è emersa il 10 febbraio scorso creando un certo scalpore in città e nel mondo della cultura in provincia di Varese e non solo. Dalle indagini condotte dalla Guardia di Finanza, su delega della Procura di Busto Arsizio, era emerso che la donna aveva distratto somme importanti dalle casse della fondazione, finanziata in via esclusiva dal Comune di Saronno. Le Fiamme Gialle hanno ricostruito distrazioni per 350 mila euro dalla cassa della biglietteria, 7.200 euro dall’incasso di assegni bancari e 82.000 euro da prelievo allo sportello con carta aziendale, il tutto mascherato contabilmente attraverso ingegnose scritture contabili.