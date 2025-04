Addio a Papa Francesco, al Cinema Silvio Pellico di Saronno la diretta del funerale

Sabato 26 aprile la città di Saronno si unirà simbolicamente alla comunità ecclesiale mondiale per salutare Papa Francesco, con un momento pubblico di raccoglimento e preghiera al Cinema Silvio Pellico, dove a partire dalle 9.30 sarà possibile seguire in diretta le esequie solenni del Santo Padre, trasmesse dal Centro Televisivo Vaticano.

L’iniziativa, promossa in collaborazione con ACEC (Associazione Cattolica Esercenti Cinema), nasce con l’intento di offrire alla cittadinanza uno spazio condiviso di partecipazione e vicinanza spirituale, in un passaggio storico che tocca profondamente la Chiesa e milioni di fedeli in tutto il mondo.

L’invito è rivolto a tutti coloro che desiderano esprimere il proprio affetto, la propria gratitudine e la propria preghiera per un Pontefice che ha segnato un’epoca con la sua testimonianza di semplicità, vicinanza ai più fragili e profondo senso di umanità.