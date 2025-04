Addio fuochi d’artificio a Sesto Calende, «Eventi alternativi per tutta l’estate»

Da questa estate, niente più fuochi d’artificio nel cielo di Sesto Calende. Lo ha stabilito il Parco del Ticino piemontese, che nel 2025 si è allineato con il Parco lombardo della Valle del Ticino, e non ha fornito l’autorizzazione necessaria per la manifestazione.

Il divieto si estende su tutto il territorio del Ticino. Via libera invece per i fuochi d’artificio sul Lago Maggiore, come nel caso di quelli in programma ad Arona, che si riusciranno a vedere anche da Angera.

«Stiamo lavorando – spiega l’assessore alla Cultura e al Turismo di Sesto Calende Loredana D’Agaro – per sostituire l’appuntamento dei fuochi d’artificio con una rassegna di attività affascinanti e intense distribuite su tutta l’estate. Le iniziative coinvolgeranno diverse zone di Sesto Calende e saranno pensate in modo da coinvolgere tutte le fasce d’età».

«In questo modo – aggiunge D’Agaro – vogliamo offrire sostegno a un numero maggiore di attività della città e, contemporaneamente, evitare di costringere i negozi a concentrare tutte le loro energie in un unico grande evento come era la serata dei fuochi d’artificio».

Sesto Calende si prepara quindi a un’estate di prova, durante la quale si osserveranno i risultati di questo primo esperimento. «Vedremo come andrà – sottolinea l’assessore -. Saremo pronti a raccogliere tutti i suggerimenti e a mettere in pratica eventuali correzioni per il futuro».