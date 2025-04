Airoldi: “Il premio del Presidente Mattarella per Ats Insubria è un premio anche alla Città di Saronno”

Augusto Airoldi si congratula con Ats Insubria che nei giorni scorsi ha ottenuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella la Medaglia al Merito della Sanità Pubblica. «Ats Insubria è stata premiata dal Presidente Mattarella per il lavoro e l’attenzione nella gestione delle differenti attività richieste per fronteggiare l’emergenza sanitaria, nonché per la presa in carico dei numerosi cittadini ucraini in fuga dal conflitto – dice l’ex sindaco che vinse le elezioni nell’ottobre 2020, in piena emergenza Covid – Da sindaco ho avuto modo di apprezzare l’impegno di Ats Insubria e mi congratulo per questo significativo riconoscimento presidenziale. Sono peraltro certo che Ats Insubria sarà ben lieta di associare a coloro che hanno contribuito a un così importante risultato anche l’intera città di Saronno».

«Le 177.000 vaccinazioni effettuate dagli 80 medici e i 20 infermieri gestiti dalla Cooperativa Medici Insubria presso il nostro Hub vaccinale “Città di Saronno”, i 10 agenti di Polizia locale che approvvigionavano i vaccini e gli innumerevoli volontari che ne hanno garantito il funzionamento per due anni; la linea telefonica “Saronno amica” gestita in collaborazione con la Croce Rossa, l’Hot spot Covid attivato al Palaexbo, i Punti tampone antigenici gestiti dalle Farmacie comunali e i 150.000 euro investiti dall’Amministrazione comunale hanno dato un contributo significativo a superare una situazione che, in alcuni frangenti, è sembrata fuori controllo – ricorda Airoldi – Un’intera città con la sua Amministrazione si era mobilitata e i risultati si sono visti: sono servizi dei quali hanno fruito cittadini di Ats Insubria, Ats Città Metropolitana e Ats Brianza». (Nella foto: Augusto Airoldi in occasione dell’inaugurazione dell’Hub vaccinale “Città di Saronno” il 10 aprile 2021)