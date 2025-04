Al Centro Beccaria check-up personalizzati e un medico di riferimento bilingue che accompagna nel percorso

Prevenzione e percorsi integrati per una presa in carico completa. Un medico di riferimento capace di parlare perfettamente anche l’inglese accompagna in ogni fase del percorso diagnostico e terapeutico.

La prevenzione oggi è più che mai una priorità: consapevolezza, tempestività e personalizzazione sono le parole chiave per affrontare la sfida di un benessere duraturo.

L’offerta del Centro Beccaria, di via Marrone 2 a Varese, risponde alla crescente domanda di salute e propone una serie di check-up strutturati, pensati per adattarsi alle esigenze dei singoli pazienti, attenti anche a un bacino di riferimento internazionale.

Un servizio che parte dalla prevenzione

Il pacchetto check-up base è pensato distintamente per gli uomini e per le donne che vogliono eseguire un’indagine completa sulla propria salute. Comprende una serie coordinata di esami in un’unica giornata, tra cui analisi di laboratorio, diagnostica per immagine e visite medico specialistiche, il tutto diversificato per uomo e donna e personalizzabile, sulla base della storia clinica del paziente.

È proprio dal colloquio con la dottoressa Eleonora Zanchin, medico dedicato ai percorsi di prevenzione, che è possibile costruire un pacchetto di esami su misura, basato sulle specificità singole.

Percorsi specifici: sport e nutrizione

Accanto al check-up classico, il Centro ha sviluppato due nuovi percorsi tematici pensati sempre a seconda dell’utenza femminile e maschile:

• Check-up sportivo: per chi pratica attività fisica e vuole approfondire la propria condizione di salute. Include prestazioni come la visita pneumologica, la visita cardiologica e la visita sportiva con elettrocardiogramma sotto sforzo al termine della quale viene rilasciato il certificato non agonistico.

• Check-up nutrizionale: è dedicato a chi desidera migliorare il proprio stile alimentare, prevenire disturbi legati a metabolismo e intolleranze e chi vuole seguire regimi alimentari specifici. Il pacchetto include analisi ematiche specifiche, visita con nutrizionista e, se necessario, ulteriori approfondimenti come test genetici.

Tutti gli esami in un’unica giornata

Tutti i pacchetti garantiscono l’esecuzione in un’unica giornata, con accoglienza dedicata, colazione e pranzo inclusi, parcheggio gratuito e la possibilità di ricevere abbigliamento comodo per gli esami.

L’appuntamento iniziale avviene intorno alle 8 del mattino e la conclusione del percorso è prevista nel pomeriggio.

Al completamento delle indagini, appena tutti i risultati saranno disponibili, viene poi rilasciato il referto conclusivo.

Una professionista dedicata con curriculum internazionale

A guidare questi percorsi è una professionista con un curriculum internazionale: la dottoressa Zanchin che ha lavorato per anni nel sistema sanitario inglese, maturando un’esperienza clinica solida, orientata alla medicina generale e alla comunicazione con pazienti di diversa provenienza linguistica.

È per dare risponde il più possibile complete che il Centro Beccaria si avvale della professionalità della dottoressa Zanchin: «Ho iniziato questa collaborazione a gennaio – spiega – proprio con l’obiettivo di offrire un punto di contatto stabile e multilingue, capace di costruire insieme al paziente il check-up più adatto e seguirlo nel tempo, anche nel caso in cui emerga la necessità di coinvolgere medici di differenti specializzazioni».

Coordinamento multidisciplinare e continuità assistenziale

La forza del Centro Beccaria, infatti, sta anche nella presenza di diversi specialisti: quando, da un controllo, emergono dubbi diagnostici, la dottoressa si fa carico del coordinamento per avviare percorsi multidisciplinari in tempi rapidi, condividendo le informazioni tra i vari clinici.

Un modello ispirato alle “unit”

L’approccio proposto dal Centro Beccaria è quello delle “unità cliniche”, già diffuse in ambito oncologico, che mettono il paziente al centro di una rete di competenze. La dottoressa Zanchin, in questo modello, agisce da collante tra i vari livelli assistenziali, con una visione complessiva dei bisogni della persona.

Efficienza e agevolazioni per tutelare la salute

Il Centro Beccaria, con i suoi check-up mirati e il servizio medico bilingue, si pone così come un riferimento per una sanità più veloce, accogliente e personalizzata. La possibilità di dilazionare il pagamento in rate mensili permette agli utenti di non dover rinunciare ad una prevenzione di qualità, perché la salute è il nostro bene più prezioso.

Un presidio di salute e prevenzione che risponde concretamente alle esigenze della comunità, anche internazionale.

Per ogni altra informazioni: https://centrobeccaria.it/check-up-e-prevenzione/