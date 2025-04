Al Centro Giovanile Stoà di Busto Arsizio una serata per parlare di Giulia Gabrieli

Il Centro Giovanile Stoà ha organizzato un incontro dedicato a tutta la città e alla comunità di Busto Arsizio. Giovedì 10 aprile alle ore 21:00 presso la Basilica San Giovanni, ci sarà la possibilità di partecipare alla testimonianza di Antonio Gabrieli e Sara Lecchi, genitori di Giulia Gabrieli, giovane ragazza proclamata serva di Dio della Chiesa cattolica, in fase di Beatificazione.

«L’incontro si inserisce all’interno del cammino proposto ai giovani di Stoà, organizzato dalla Pastorale Giovanile della città, per trattare il tema della speranza nonostante la sofferenza e il dolore. La storia di Giulia è l’esempio che dall’amore si genera la vita, nonostante la sofferenza. Sono invitati tutti, giovani, adolescenti, adulti e genitori che hanno il desiderio di vivere un incontro importante e stimolante, da un punto di vista spirituale e personale», spiegano gli organizzatori.

«Potremo ascoltare direttamente le parole dei genitori di Giulia, una giovane ragazza che è diventata un simbolo di fede, speranza e coraggio per la sua testimonianza durante la lotta contro il cancro. Nata in una famiglia cristiana, Giulia ha affrontato con grande forza la sua malattia, che purtroppo l’ha portata a una morte prematura. Tuttavia, ciò che ha colpito profondamente le persone che l’hanno conosciuta è stato il suo spirito, la sua fiducia in Dio e il modo in cui ha vissuto la sofferenza. Avremo modo di scoprire la sua storia, proprio dalle parole dei suoi genitori. Sono invitati giovani, adolescenti e adulti per vivere insieme questa testimonianza», prosegue la nota inviata dal Centro Giovanile Stoà.