Al Panorama di Varese parte l’iniziativa inclusiva “My Golf Team”

“My Golf Team”: è questo il nome della proposta inclusiva che utilizza il golf quale strumento per favorire l’inserimento dei bambini e dei ragazzi con autismo sul piano della socialità, migliorare le capacità motorie, la coordinazione, stimolare maggiormente l’attenzione, accrescere il livello di autostima e, senza dubbio, divertirsi insieme all’aria aperta.

Il Panorama Golf di Varese ha, infatti, attrezzato uno spazio dedicato al Progetto My Golf Team: “il Roccolo” un’area di 1.000 metri quadrati con 9 percorsi e diametro delle buche un po’ più grandi, circondata da larici, in cui sentirsi a proprio agio lontano da ambienti rumorosi e distraenti e imparare un gioco nuovo. Un primo approccio divertente e intuitivo. Via via che si acquisiscono le capacità di gioco ci si può cimentare nel Percorso Belmonte Pitch & Putt fino ad arrivare in campo con il Percorso Panorama per apprezzare il Golf nella sua dimensione completa e naturale.

Panorama Golf fornisce tutta l’attrezzatura necessaria come mazze da Golf speciali, costruite con materiali più leggeri e palline in gommapiuma dalle diverse dimensioni.

“Crediamo che il Golf possa essere non solo una pratica sportiva ma un modo per esprimere se stessi nel rispetto della persona e delle potenzialità di ciascuno. Mettersi in gioco, stare insieme, riconoscere i successi…e non ultimo divertirsi! – Afferma Alberto Ballarin, Maestro federale di Golf e responsabile del progetto My Golf Team – Il nostro invito è rivolto alle Associazioni che si prendono cura di persone con disabilità ma anche ai singoli ragazzi che vogliono avvicinarsi al Golf di venire a trovarci.”

Per i bambini e giovani con autismo il progetto My Golf Team è gratuito poiché le spese sono sostenute da diversi partner che si sono già affezionati a questa proposta come Soroptimist Club Varese, Lions Club Insubria Golf, Triade Sos Autismo attraverso un fondo appositamente dedicato di Regione Lombardia.

Fondamentale è il supporto dei golfisti di Panorama Golf che a loro volta credono nella “magia” del mettersi in gioco e dedicano il loro tempo come volontari al fianco del Maestro Alberto insieme ai ragazzi.

Tra le diverse attività in programma, ad esempio, domenica 13 aprile si disputerà il Trofeo Alpe Grafiche, inserito nel calendario gare di Panorama Golf, il cui ricavato verrà devoluto al progetto My Golf Team.