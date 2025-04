Al via le iscrizioni per il Palio Remiero Città di Luino 2025

Dopo il successo del 2024, torna sulle acque del Lago Maggiore il Palio Remiero Città di Luino, la storica regata tra rioni che ha segnato il ritorno dei galeoni a remi dopo vent’anni di assenza.

A partire dal 17 aprile 2025 è possibile candidarsi per entrare a far parte degli equipaggi dei nove rioni cittadini che si sfideranno nella giornata di sabato 28 giugno, in un evento che unirà sport, passione, tradizione e spettacolo.

La partecipazione è aperta a tutti: sia ai canottieri esperti e tesserati agonisti, sia agli appassionati di sport e attività fisica con un minimo di dimestichezza atletica. Un’occasione per vivere un’esperienza unica e coinvolgente, immersi nello spirito di squadra e nella festa cittadina.

Al termine delle regate, il programma proseguirà con la festa dei Santi Patroni cittadini, che prevede musica dal vivo, momenti di intrattenimento e il tradizionale spettacolo pirotecnico sul lago.

Gli interessati possono scaricare l’avviso pubblico con il modulo di candidatura (che trovate CLICCANDO QUI) e inviare la propria adesione entro le ore 12:00 di domenica 19 maggio 2025.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a: cultura@comune.luino.va.it.