Albizzate, estate garantita per le famiglie: il Comune fa ancora squadra con parrocchia e asilo

Un proposta che anche quest’anno copre il tempo libero di tutta la fascia dell’infanzia per quasi tutta l’estate. Il Comune di Albizzate, insieme alla parrocchia e all’ex ente morale dell’asilo hanno presentato il risultato raggiunto anche per questa stagione garantendo così una copertura importante alle famiglie a prezzi calmierati come da lunga tradizione albizzatese.

Una primo risultato sarà raggiunto dalla riconferma del lavoro di squadra tra Comune e parrocchia. A presentarlo c’erano il sindaco Mirko Zorzo, la vicesindaco Eliana Brusa, il parroco don Roberto accompagnato da don Enrico e dal coordinatore Luigi Giorgetti.

Il primo presidio entrerà in attività subito col finire delle scuole: dal 9 giugno al 4 luglio ci sarà l’oratorio estivo, con una proposta dal mattino al tardo pomeriggio grazie all’importante contributo dell’imponente squadra di animatori.

Terminato l’oratorio entra in attività l’offerta educativa del Comune attraverso gli educatori della cooperativa. Un “campo estivo” che coprirà i periodi dal 7 luglio al 1 agosto e dal 1 settembre al 5 settembre con diverse proposte che si svolgeranno negli spazi dell’oratorio e attraverso diverse gite.

Per i piccolissimi si ripropone invece la partnership tra Comune e Asilo, presentata dal presidente Gianpiero Bertagna. L’asilo ha previsto infatti un’offerta che andrà dal 30 giugno al 18 luglio, includendo anche una decina di posti per bambini che abitualmente non frequentano l’asilo.