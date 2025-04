ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio: selezione pubblica per Community Manager

Premesso che la Direzione Generale Casa e Housing sociale di Regione Lombardia ha indetto un avviso pubblico di finanziamento di modelli di servizi territoriali integrati per l’attivazione sociale e il potenziamento di servizi di accompagnamento dell’abitare di persone in condizioni di vulnerabilità, ai sensi della d.g.r. 1691 del 28 dicembre 2023, ALER Varese Como Monza Brianza e Busto Arsizio, è risultata idonea rispetto alle iniziative promosse nel quadro della Politica di Coesione 2021-2027 ed in particolare del Programma Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus. Per maggiori informazioni www.fse.regione.lombardia.it.

L’Azienda ha così avviato una selezione pubblica per l’assunzione di due risorse con il ruolo di “Community Manager” da inserire presso l’Ufficio Servizi Sociali Integrati, in staff alla Direzione Generale. Il ruolo dei “Community Manager” è finalizzato a promuovere e sviluppare azioni innovative di gestione sociale e di presidio territoriale nei quartieri ERP, in affiancamento al personale in servizio referente del progetto. Le sedi di lavoro previste sono Varese, presso la sede legale di Via Monte Rosa n. 21, e Monza, presso l’U.O.G. di Via Baradello n. 6.

Dettagli dell’impiego

L’assunzione avverrà con contratto a tempo pieno e determinato della durata di 18 mesi, prorogabile secondo la normativa vigente. L’inquadramento contrattuale è previsto in Area A, livello A3 del C.C.N.L. Federcasa, con qualifica di impiegato amministrativo per lo svolgimento delle attività previste dall’art. 1 dell’Avviso di selezione. Alla retribuzione mensile lorda, corrisposta per quattordici mensilità, si aggiungono un buono pasto giornaliero e un premio per il raggiungimento di obiettivi.

L’orario di lavoro settimanale è pari a 36 ore, distribuite su otto ore giornaliere dal lunedì al giovedì e quattro ore il venerdì.

Partecipazione

L’avviso pubblico completo, contenente i requisiti necessari per la partecipazione e le modalità di candidatura, è disponibile sul sito ufficiale di ALER al seguente indirizzo: https://www.alervarese.com/home/chi-siamo/opportunita-di-lavoro.html.

Scadenza

Le domande devono essere presentate entro le ore 12:00 di lunedì 5 maggio 2025.