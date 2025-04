Alessia Gennari torna dagli Stati Uniti e riabbraccia la UYBA Busto Arsizio: “Pronta a dare una mano”

UYBA Volley Busto Arsizio annuncia il ritorno in squadra di Alessia Gennari, una delle giocatrici che più hanno segnato la storia recente del club. Dopo un’esperienza negli Stati Uniti con la squadra di Austin nella prima edizione della League One Volleyball (LOVB), culminata con la vittoria del campionato, Gennari rientra in Italia e riabbraccia il biancorosso.

Per Gennari si tratta di un ritorno importante. Aveva già vestito la maglia della UYBA per quattro stagioni, dal 2017 al 2021, ricoprendo anche il ruolo di capitana e contribuendo alla conquista della Coppa CEV 2018-2019. Con una carriera che l’ha vista protagonista anche con Casalmaggiore, Bergamo e Conegliano – dove ha vinto scudetti, coppe nazionali e internazionali – Gennari si ripresenta a Busto Arsizio con un bagaglio di esperienze arricchito anche dalle sfide vissute oltreoceano.

Nata a Parma nel 1991, Gennari ha vestito la maglia azzurra in diverse occasioni, partecipando tra l’altro alle Olimpiadi di Rio 2016 e vincendo titoli europei e internazionali. Dopo il successo negli Stati Uniti, la giocatrice ha raccontato come l’esperienza americana sia stata per lei una sfida personale significativa. «Sono molto contenta di aver fatto questa esperienza all’estero, in un contesto così particolare come la LOVB, potendo percepire tutto l’entusiasmo attorno a questo progetto e circondarmi di tante giocatrici importanti. È stato tutto molto diverso da quello a cui ero abituata, una prova intensa che mi ha fatto riflettere. Stavo già pensando che avrei voluto vivere gli ultimi anni della mia carriera a casa, vicino alle persone che mi vogliono bene», ha spiegato.

Gennari ha seguito a distanza il campionato della UYBA, rimanendo colpita dalla crescita della squadra. «Ho visto la partita dei quarti contro Scandicci e sono rimasta impressionata. Credo che l’affiatamento tra le ragazze e il livello tecnico raggiunto abbiano portato a risultati importanti. In particolare, ho osservato Rebecca Piva, una giocatrice completa che mi piace davvero molto. Per questo sono molto contenta di poter lavorare con queste ragazze: ho percepito l’entusiasmo e spero di poter dare una mano, in qualsiasi modo, sia in campo che fuori».

Con il ritorno di Gennari, la UYBA punta a rinforzare ulteriormente il progetto tecnico, contando sulla sua esperienza e sulla conoscenza profonda dell’ambiente per affrontare con ambizione le prossime stagioni.