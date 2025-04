Alfa completa le interconnessioni idriche nel nord del Varesotto: cinque cantieri per affrontare la siccità

Missione compiuta: Alfa, come annunciato nel luglio dello scorso anno, si è impegnata per la realizzazione di cinque interconnessioni a nord della provincia, rendendo il territorio capace di affrontare un’eventuale ulteriore ondata di siccità, come quella che già mise in ginocchio diversi comuni nel 2022.

2.300.000 euro la cifra complessivamente investita dal Gestore Idrico.

I CANTIERI

Sono cinque le interconnessioni progettate da Alfa. La prima realizzata è stata quella all’Alpe Tedesco, nel comune di Cuasso al Monte, seguita da quella tra Cremenaga e Cadegliano Viconago e da quella tra Masciago Primo e Bedero Valcuvia.

Appena terminata, invece, quella tra Montegrino Valtravaglia e Grantola, per un totale di 1400 metri di nuova rete. In corso di realizzazione, infine, quella tra Cuveglio e Rancio Valcuvia, con altri 1100 metri di rete.

«I comuni interessati diventano così più resilienti e capaci di affrontare una nuova (e speriamo lontana) emergenza idrica», spiega Beatrice Donizetti, dell’area tecnica di Alfa.