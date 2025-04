Alla Biblioteca di Castellanza i “raccontaMartedì”, letture e teatro per bambini dai 3 ai 6 anni

La Biblioteca Civica di Castellanza arricchisce la propria offerta culturale con un nuovo progetto dedicato ai più piccoli: “raccontaMartedì”, un ciclo di incontri che unisce lettura animata e attività teatrale per bambini dai 3 ai 6 anni.

L’iniziativa si articolerà su due appuntamenti, martedì 15 aprile e martedì 13 maggio, sempre alle 16,30. Ogni incontro prevede una prima fase di lettura animata curata dalla bibliotecaria Stefania, seguita da un laboratorio-gioco teatrale condotto da Martina, bibliotecaria con competenze specifiche in propedeutica teatrale e formazione attoriale.

Il progetto nasce con l’intento di sviluppare nei bambini capacità fondamentali come l’empatia e la relazione con gli altri e con lo spazio circostante. L’esperienza teatrale, costruita intorno alle storie appena ascoltate, diventa uno strumento prezioso per stimolare la fantasia e scoprire le molteplici possibilità espressive del racconto. La partecipazione è gratuita ma, data la natura laboratoriale dell’attività, i posti disponibili sono limitati. È necessario prenotarsi per uno o entrambi gli incontri contattando la biblioteca tramite email all’indirizzo biblioteca@comune.castellanza.va.it oppure

telefonicamente al numero 0331 523696.