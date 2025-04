Alla Farmacia comunale 1 di Saronno arriva Pillbox, il servizio che elimina gli errori nell’assunzione dei farmaci

Una novità assoluta per la provincia di Varese alla Farmacia comunale 1 di Saronno, in via Manzoni. Si tratta di Pillbox, un servizio innovativo che rende più sicura e pratica l’assunzione dei farmaci, in particolare per anziani e pazienti cronici che devono seguire terapie complesse.

Grazie a un armadio robotizzato, i farmaci vengono confezionati in bustine personalizzate, suddivise per giorno e momento della giornata. Ogni dose viene inserita in una bustina chiara e leggibile, con indicazioni precise su mese, giorno e ora di assunzione.

Un investimento per la salute e la sicurezza

Il servizio, reso possibile grazie a un investimento di Saronno Servizi Spa, rappresenta un’innovazione all’avanguardia con numerosi benefici. «I vantaggi per il paziente sono molteplici – spiega la dottoressa Sabrina Dell’Acqua, direttrice della Farmacia comunale 1 – Grazie a questo sistema, si eliminano errori nell’assunzione dei farmaci: niente più dosi dimenticate o incertezza su quelle già prese. Le bustine riportano indicazioni chiarissime e, per facilitare la comprensione, possono includere simboli utili per badanti straniere o persone con difficoltà di lettura. Questa precisione migliora l’efficacia delle terapie, con un impatto positivo sulla salute dei pazienti e una riduzione delle ospedalizzazioni, generando anche un risparmio per il sistema sanitario».

Un altro aspetto rivoluzionario è il collegamento diretto tra farmacia e medico curante: «Con l’autorizzazione del paziente, possiamo ritirare direttamente le prescrizioni ed essere informati in tempo reale su eventuali variazioni della terapia. Questo evita ai pazienti di dimenticare le ricette o di accumulare farmaci inutilmente», aggiunge Dell’Acqua.

Un sistema sicuro e controllato

Nella stanza dedicata al servizio Pillbox, è al lavoro il dottor Matteo Airoldi, farmacista della Farmacia comunale 1. «La macchina è estremamente precisa e sicura. Prima della consegna, ogni confezione personalizzata viene sottoposta a tre controlli: uno da parte dell’operatore e due da farmacisti diversi, eliminando qualsiasi margine di errore. Inoltre, il confezionamento avviene in un ambiente sterile, con temperatura e umidità controllate, garantendo il massimo livello di igiene e sicurezza», sottolinea Airoldi.

Il servizio è stato autorizzato dal Servizio farmaceutico dell’Azienda sanitaria ed è pronto a partire, portando alla Farmacia comunale 1 un’innovazione unica in tutta la provincia di Varese.

Un modello da seguire

«Questo progetto è un ulteriore passo avanti nel nostro impegno per la salute della comunità – afferma Pietro Insinnamo, presidente di Saronno Servizi Spa – Si inserisce nel percorso di innovazione continua delle farmacie comunali, che sono diventate un punto di riferimento ben oltre i confini di Saronno. Ne è un esempio la rete “Farmacie fuori dal Comune”, che integra le farmacie di Saronno, Gerenzano, Laveno Mombello, Solbiate Olona, Uboldo e Solaro. Un modello efficace che altre realtà ci stanno già chiedendo di adottare».

Un servizio che coniuga tecnologia, sicurezza e praticità, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei pazienti e ottimizzare le risorse sanitarie.