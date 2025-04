Alla Farmacia Comunale di Malnate iniziative per contrastare il caro-vita

Proseguono le iniziativa della Farmacia Comunale di Malnate per venire incontro alla propria clientela e offrire il miglior servizio possibile, sia in termine di qualità, sia per le scontistiche.

«Negli ultimi mesi – spiegano dalla farmacia di via Kennedy -, l’aumento del costo della vita ha inciso profondamente sul bilancio delle famiglie e degli anziani, riducendo il potere d’acquisto e rendendo più difficile l’accesso a beni essenziali, inclusi quelli per la salute e il benessere quotidiano. Proprio per rispondere a questa esigenza sempre più pressante, ASPeM Farmacia Comunale ha deciso di lanciare un’iniziativa concreta a sostegno dei cittadini, con l’obiettivo di offrire un aiuto tangibile a chi è maggiormente colpito dall’inflazione».

L’iniziativa prevede, a partire dal mese di aprile, due giorni alla settimana – il lunedì e il giovedì -, uno sconto del 10% su tutti i prodotti (esclusi i ticket sanitari). Un intervento pensato per alleggerire il carico della spesa quotidiana e garantire un maggiore accesso ai prodotti di prima necessità.

Ma l’innovazione non si ferma al solo aspetto economico: «Abbiamo deciso – spiegano da Aspem Farmacia Comunale – di investire anche nella digitalizzazione dei servizi, introducendo WhatsApp come canale diretto per prenotare i prodotti e ricevere in tempo reale aggiornamenti su offerte e promozioni. Un’idea che nasce dalla volontà di semplificare la vita dei cittadini, soprattutto di quelli con difficoltà negli spostamenti, garantendo un servizio rapido, efficiente e su misura per le loro esigenze. Abbiamo pensato a questa iniziativa perché il momento è difficile per tutti, ma soprattutto per le fasce più fragili della popolazione. Vogliamo che la nostra farmacia non sia solo un punto di vendita, ma un vero e proprio presidio di prossimità, capace di rispondere alle necessità della comunità con soluzioni concrete».

Con questa combinazione di sostegno economico e innovazione tecnologica, ASPeM Farmacia Comunale si conferma un punto di riferimento per il territorio, dimostrando che la salute e il benessere non devono essere un lusso, ma un diritto accessibile a tutti.