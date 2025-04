Alla festa della Polizia una targa per il “Poliziotto romantico” Franco Novati

L’annuncio della consegna della targa a lui dedicata è stata accolto con una vera e propria ovazione nella sala Napoleonica delle Ville Ponti, dove era in corso la festa per il 173esimo anniversario della Polizia di Stato.

Ed era giusto così, perchè il poliziotto, da poco in pensione, che il Questore Enrico Mazza ha voluto premiare e ricordare con una targa era Franco Novati, storico dirigente del Commissariato di Busto Arsizio, ma prima ancora capo della squadra mobile di Varese.

Novati, in pensione dal novembre scorso, è stato a lungo un punto di riferimento per i colleghi e il territorio, e la sua ultima operazione l’ha portata a termine un giorno prima della pensione, impegnato nello sgombero dei manifestanti di via Curtatone. Un ricordo portato alla luce con una foto proprio dal questore Mazza, che gli ha domandato «Ma dove stavi andando con questa sedia?» «Sgomberavo» è stata la sua laconica risposta, accolta tra le risate.

Ma non era la sua ultima battuta, tra quelle della mattinata: ha infatti salutato la consegna della targa con un «Grazie per questo invito che sancisce ufficialmente il mio passaggio da prima squadra della Questura di Varese a squadra vecchie glorie».

Una targa che non poteva che essere in accordo con lo stile dell’apprezzato commissario: qui sotto vi riportiamo il testo completo, che lo definisce “poliziotto romantico” e “peggior incubo dei criminali”, “Impermeabile alle evoluzioni tecnologiche, ma capace di geniali intuizioni” citando tra le altre cose, anche gli “assembramenti dentro le mura domestiche”: Novati è infatti padre di ben cinque figli.

IL TESTO COMPLETO DELLA TARGA

Poliziotto romantico e decano dei Dirigenti della Questura di Varese. Sei stato il punto di riferimento per intere generazioni di colleghi e il peggior incubo dei criminali.

Impermeabile alle evoluzioni tecnologiche, ma capace di geniali intuizioni; padrone indiscusso della piazza, fulgido esempio di rettitudine ed equilibrio, dote, quest’ultima, con la quale hai gestito sia i più delicati servizi di ordine pubblico, sia, immaginiamo, gli assembramenti dentro le mura domestiche. Ci mancheranno la tua bontà d’animo e il tuo umorismo inglese, ma adesso, dopo tanti traguardi professionali, ti auguriamo di godere delle più grandi gioie personali e familiari, che durante tutti questi anni hai saputo silenziosamente coltivare.

Con affetto ed amicizia, il Questore ed i colleghi Funzionari della Polizia di Stato di Varese