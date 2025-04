Alla Magana di Cassano la Giornata dello sport e dei “piccoli campioni”

Una mattinata all’insegna dello sport, della condivisione e dell’entusiasmo ha animato le scuole dell’istituto comprensivo Dante di Cassano Magnago, che ha promosso la Giornata dello Sport, un evento che ha visto protagonisti oltre 600 alunni delle scuole Dante, Parini e Rodari.

Ad aprire ufficialmente la manifestazione, al parco della Magana, sono stati i saluti della dirigente scolastica Raffaella Ferrari e del sindaco di Cassano Magnago Pietro Ottaviani, che hanno dato il benvenuto ai giovani partecipanti sottolineando l’importanza dell’attività sportiva come strumento educativo e di crescita.

L’iniziativa, resa possibile grazie alla stretta collaborazione tra scuola, famiglie e amministrazione comunale, ha visto una grande partecipazione anche da parte dei genitori, molti dei quali hanno contribuito attivamente alla realizzazione dell’evento, confermando il valore del lavoro di squadra e del senso di appartenenza alla comunità scolastica.

Nel suo intervento, la dirigente scolastica ha voluto «ringraziare calorosamente» i docenti, i genitori e l’amministrazione comunale, in particolare per la concessione degli spazi della palestra Magana, fondamentali per il buon svolgimento delle attività. Infine, ha rivolto «un affettuoso abbraccio ai suoi “piccoli campioni”». I veri protagonisti di una giornata all’insegna del movimento, dell’amicizia e dei valori sani dello sport.