Alla Schiranna area camper bloccata dal parcheggio selvaggio: “La situazione è ormai insostenibile, e le segnalazioni sono sottovalutate”

Schiranna è una delle mete più frequentate del fine settimana varesino: il lago, il parco, in questo periodo anche il Luna Park e il riaperto bar del lido contribuiscono a farne una meta semplice da raggiungere per qualche ora di svago. Ne sanno qualcosa i “turisti di pasquetta” che sono stati talmente tanti da rendere necessario chiudere nel pomeriggio la via d’accesso.

Ma c’è un problema che va oltre i picchi di questi giorni e che sta creando una situazione sempre più difficile da gestire. Da mesi, infatti, l’accesso all’area di sosta per camper – peraltro, l’unica area camper della città di Varese – è troppo spesso ostacolato da auto in sosta irregolare proprio davanti alla sbarra d’ingresso, quella che dovrebbe permettere di far entrare e uscire gli utenti.

Nonostante la presenza evidente di due cartelli di divieto di sosta e un passo carrabile ben segnalato, molti automobilisti continuano a ignorare le indicazioni, parcheggiando nei pressi dell’accesso e impedendo così la fruizione di quello che è a tutti gli effetti una delle offerte di accoglienza turistica della città.

A subire maggiormente le conseguenze di questa incuria è chi gestisce l’area camper, che più volte ha cercato di segnalare il problema alle autorità competenti e ora si è rivolto a Varesenews perchè «Stanco e deluso, ho raggiunto il limite della sopportazione» spiega nella lettera.

«Abbiamo effettuato diverse segnalazioni alla Polizia Locale – ci spiegano – ma raramente sono intervenuti in modo efficace: più che altro, prendono atto della situazione senza però adottare misure risolutive. Questo ci lascia in grande difficoltà».

Un ulteriore elemento di confusione riguarda la segnaletica stessa: secondo quanto riportato dal gestore, la validità di un cartello di divieto di sosta posizionato tempo fa dagli agenti, oltre ad essere ignorata dagli automobilisti è ora messa in discussione da altri colleghi che ritengono di dover verificare se vi sia effettivamente un’ordinanza a supporto. Ma «Non spetta certo a noi cittadini chiarire se un cartello apposto dalle autorità sia regolare o meno: ci si aspetta che le forze dell’ordine conoscano e applichino la normativa con coerenza».

In una situazione già caotica come quella di Schiranna quando è densa di eventi, la sensazione comunicata è di frustrazione e impotenza: e la richiesta è semplicemente «Che vengano rispettate le regole, per permettere a tutti di lavorare e fruire dei servizi pubblici nel rispetto reciproco».

La speranza è che questo appello serva a far luce su una problematica concreta: che danneggia non solo chi gestisce l’area, ma anche gli stessi utenti che desiderano usufruirne.