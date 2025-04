Alle scuole Dante di Lonate Pozzolo i genitori protestano per avere una classe prima a 27 ore settimanali

La questione relativa alla formazione della classe prima alla scuola primaria Dante, in centro paese, sta sollevando non poche preoccupazioni tra i genitori a Lonate Pozzolo, che hanno già avviato un appello per garantire che venga mantenuta la composizione oraria a 27 ore settimanali per il prossimo anno scolastico. L’attuale situazione ha scatenato forti proteste, poiché la mancanza di una classe con tale piano orario costringerebbe le famiglie a riorganizzare le proprie giornate e a far fronte a disagi organizzativi.

Secondo i genitori (una quindicina) che si sono già rivolti all’Ufficio Scolastico Territoriale, l’assenza di una classe con il piano orario di 27 ore potrebbe portare a un dispendio di tempo significativo per le famiglie, costringendo i genitori a spostarsi tra diversi plessi scolastici per accompagnare i propri figli. Un ulteriore disagio sarebbe l’impossibilità di scegliere un orario che si adatti alle esigenze educative e familiari dei bambini.

La richiesta ha “acceso” anche la polemica politica.

Llista di minoranza Uniti e Liberi ha lanciato una dura critica nei confronti dell’amministrazione comunale. L’assenza dell’offerta a 27 ore “creerà un forte disagio per molte famiglie lonatesi che vedranno i propri figli smistati negli altri plessi e per giunta senza poter scegliere un piano orario adatto alle esigenze del proprio figlio” dicono dal gruppo consiliare di minoranza. “È un fatto molto spiacevole perché implica anche che alcuni genitori con più di un figlio dovranno spostarsi da un plesso all’altro per portare e ritirare il proprio figlio da scuola. Ci uniamo ai genitori che hanno scritto l’appello per ripristinare la classe a 27 ore e chiediamo a gran voce che l’Amministrazione comunale si attivi fin da subito per sollecitare il Provveditorato in modo che ciò possa accadere”.

“La richiesta al Provveditore è un atto dovuto da parte della sindaca e dell’assessore, anche perché per la formazione della classe manca solo un bambino! Ci dimostri per una volta di essere in grado di far qualcosa che non sia solo lo sterile presenzialismo» criticano dall’opposizione. “Eventualmente può chiedere ai fernesi come fare, dato che Ferno per un problema analogo si è mossa e ha risolto la questione a favore delle famiglie”.

In risposta, l’amministrazione comunale ha confermato il proprio impegno per risolvere la questione, cercando una soluzione che rispetti le esigenze delle famiglie. “L’assessore Andrea Colombo, con il sindaco e l’intera amministrazione comunale di Lonate Pozzolo, esprime la massima determinazione nel garantire la formazione della classe prima elementare a 27 ore” commentano dall’amministrazione. “L’assessore, in qualità di amministratore e di genitore, comprende benissimo il disagio delle famiglie e si impegna affinché la questione venga risolta al più presto. Sono già stati avviati incontri con alcuni genitori che ci hanno sottoposto questa importante problematica e con la dirigente scolastica per trovare una soluzione condivisa. L’amministrazione comunale ribadisce il proprio impegno nel supportare le famiglie e assicurare un’istruzione di qualità per tutti i bambini e che rispetti le esigenze delle famiglie di Lonate Pozzolo”.

L’assenza della offerta a 27 ore è legata anche alla generale diminuzione del numero di alunni, che sta comportando una contrazione dell’offerta in varie località.