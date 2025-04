Ancora film, un compleanno speciale e Nino Frassica per chiudere l’edizione 2025 del Baff

Il Baff si avvia alla conclusione con gli ultimi due giorni di programmazione che culmineranno con la serata di sabato 5 aprile e l’ultimo super ospite di questa ventitreesima edizione, Nino Frassica porterà tutta la sua comicità ma prima ci sono ancora film da vedere e compleanni speciali da festeggiare.

Due i film in programma venerdì 4 aprile nel pomeriggio al cinema Fratello Sole, in Via M. D’Azeglio, 1. Alle 15.00 per il Concorso Italiano Opera Prima – Primi Passi, proiezione de L’incidente di Giuseppe Garu, che sarà presente in sala. Separata dal marito, con una figlia, Marcella resta senza lavoro e rimane vittima di un brutto incidente con l’auto, rischiando di perdere anche sua figlia. Da quel momento la bambina cambia atteggiamento e il loro rapporto si incrina. Affranta dalle circostanze avverse, Marcella decide di ricominciare tutto da capo, a costo di prendere una strada pericolosa.

A seguire, alle 17.00, sarà presentato Harmonie di Bertrand Dezoteux, che racconta la missione spaziale di Jesus Pérez sul pianeta Harmony, abitato da creature dalle forme sconosciute e con un linguaggio che prevede solo di due parole, sì e no. Jesus è animato da un desiderio di pace e condivisione culturale, ma dovrà affrontare l’ostilità degli abitanti. Il film, realizzato in animazione digitale, fa parte del Concorso internazionale Opera Prima – Primi Passi.

Proiezione fuori concorso invece per il thriller L’incombenza delle cose diretto da Federica Crippa e Matteo Ballarati, che si terrà alle 20.30 presso l’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni in via Magenta 70. I registi, entrambi ex studenti dell’Istituto, hanno ambientato il film nel 1956. Protagonista un investigatore privato dal passato brillante, intrappolato in una routine soffocante. Logorato dai debiti e dal peso di una vita che gli è scivolata tra le dita, ha perso la passione per il suo lavoro, limitandosi a trascinare i giorni uno dopo l’altro. Tutto cambia quando un caso apparentemente ordinario si trasforma in un enigma complesso e affascinante.

Fine serata a partire dalle 22.00 con i Maisie in concerto per la sezione BAFF OFF al Circolo Gagarin, in via Luigi Galvani, 2bis (ingresso con tessera associativa). I Maisie, gruppo musicale art rock nato nel 1994 a Messina, dal talento di Alberto Scotti e di Cinzia La Fauci è oggi di stanza a Busto Arsizio. Si tratta di una delle realtà di riferimento, da 30 anni a questa parte, della scena indipendente italiana, anche grazie all’etichetta Snowdonia. Il loro ultimo album, composto da 62 tracce, e dal lunghissimo titolo 2013-2021 Dal diario di Luigi La Rocca, cittadino. Cronaca di un viaggio troppo allucinante dalla tenebra della barbarie alla luce troppo meravigliosa della civiltà è, a parere di Giulio Sangiorgio, direttore artistico del Baff «la miglior commedia italiana del nuovo secolo, un ritratto lucido della demenza sociale e politica in cui siamo immersi. Solo che non è un film, è un disco di gente che conosce Frank Zappa ma non fa la snob con Sanremo, conosce la storia della canzone italiana e la reinventa come non sarebbe in grado nemmeno John Zorn».

Tra gli eventi della giornata anche la consegna del premio speciale ForeverUnique al talento dell’anno a Marianna Fontana. Il primo appuntamento di sabato 5 aprile, ultimo giorno di festival, è alle 15.00 all’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni, dove Andrea Caccia, autore e regista, legato al documentario creativo e all’insegnamento del linguaggio visivo (anche all’ICMA) terrà una Masterclass dal titolo Il fine di uno sguardo, in cui racconterà lo slancio degli esordi e le domande del presente di un regista sempre in grado di rinnovarsi.

Incontro imperdibile per gli appassionati di fumetti, alle 18.30 presso la Sala Monaco, in via Andrea Zappellini, 8) con il celebre disegnatore Silver per celebrare i 50 anni di Lupo Alberto e scoprire il segreto della longevità del personaggio. Nome d’arte di Guido Silvestri, universalmente noto per aver creato e disegnato il personaggio di Lupo Alberto, dopo gli esordi come collaboratore nello studio di Bonvi (Capitan Posapiano, Nick Carter, Cattivik), nel 1974 Silver crea una sua nuova striscia, intitolata La fattoria McKenzie con protagonisti gli animali di una fattoria. Tra di loro anche un lupo azzurro, destinato a diventare il suo personaggio più celebre. (Ingresso libero fino a esaurimento posti – Firmacopie solo di libri e albi con prenotazione al 351 9001749)

Alle 20.00 al Teatro Sociale Delia Cajelli, in Piazza Plebiscito, serata finale del BAFF 2025 con Nino Frassica. Il popolare comico, attore e conduttore televisivo, presenterà e firmerà copie del suo nuovo libro, Piero di essere Piero, edito da Mondadori. Un’opera che raccoglie storie di “mille e duecento Pieri, quasi diecimila”, dando vita a un viaggio letterario nel suo inconfondibile mondo comico. A seguire, Frassica introdurrà la proiezione del film Il bi e il ba di Maurizio Nichetti, che lo vede nei panni di un uomo stralunato e confusionario. Come ai tempi di Quelli della notte, il protagonista approda a Roma dal remoto paese natio per scombinare la vita della capitale. Un’opera che incarna perfettamente la sua vena surreale e il suo stile unico, tra situazioni grottesche ed esilaranti equivoci.