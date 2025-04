Andrea Crugnola implacabile in Piemonte: prima vittoria del varesino nel CIAR 2025

Il primo round perso per una manciata di decimi (al “Ciocco”) non era andato giù ad Andrea Crugnola che ha colto al volo l’occasione per rifarsi. Il pilota di Varese centra una vittoria piuttosto netta nel Rally Regione Piemonte, seconda prova del CIAR Sparco (il campionato assoluto di rally) confermando di non essere disposto a cedere tanto facilmente il suo trono tricolore. (foto Daniele Venegoni/VN)

Crugnola, con Pietro Ometto sulla Citroen C3 Rally2, è partito subito bene vincendo la breve prova d’apertura in notturna del venerdì e soprattutto ha disputato un sabato da leone nel quale si è imposto in sette delle nove prove speciali previste. Compresa la Power Stage che ha assegnato punti bonus per la classifica di campionato. I margini non sono mai stati enormi, anche per la bravura dei rivali, ma in questo modo Andrea ha “apparecchiato” al meglio la situazione per la domenica nella quale ha amministrato il vantaggio e condotto in porto il successo.

All’arrivo di Alba l’equipaggio Crugnola-Ometto è giunto con 18″2 sulla Skoda Fabia di Basso e Granai che ha difeso la piazza d’onore dal ritorno di Andolfi e Menchini, terzi a 18″9 dai vincitori a bordo della Toyota Yaris sempre più performante tanto da cogliere anche la quinta piazza con Signor-Michi, alle spalle della Skoda di Avbelj-Andreika. Sesto posto invece per Campedelli nonostante due vittorie parziali.

«Sono molto contento – ha detto Crugnola ai microfoni di Rallylink – ma prima di tutto faccio i complimenti a tutti i miei avversari. Tutti abbiamo fatto un weekend di gara con un passo incredibile tanto che mi sono dovuto prendere qualche rischio per restare davanti. Complimenti a loro ma anche a noi e al gruppo di lavoro che mi supporta. Archiviamo questa bella vittoria e iniziamo a pensare al Targa Florio».