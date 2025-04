Angera, lavori in corso per potenziare l’acquedotto in via Bruschera

Sono in corso ad Angera due interventi sulla rete idrica cittadina, finalizzati a risolvere criticità segnalate da tempo e a migliorare l’efficienza del servizio offerto ai cittadini. In sinergia con Alfa Srl, gestore del servizio idrico integrato, il Comune ha due cantieri sia nella zona di via Bruschera che nei pressi del santuario della Madonna della Riva.

Potenziamento della rete in via Bruschera

Una delle problematiche storiche dell’area bassa di via Bruschera riguarda la carenza d’acqua durante i mesi estivi. Per far fronte a questa situazione, è stato avviato un importante intervento di potenziamento della rete acquedottistica, che prevede il collegamento tra la rete di via Bruschera e quella principale situata in via Verdi.

Il tracciato del nuovo collegamento si snoda a partire da via Don Bosco, dove sono attualmente in corso i lavori, per poi proseguire lungo via Galilei fino a via Verdi, attraversando anche la strada provinciale in prossimità del supermercato Tigros. Proprio in questo punto, per evitare disagi alla viabilità, verrà utilizzata la tecnica dello spingitubo, che consente di posare le tubazioni senza la necessità di scavi a cielo aperto. Le spese per l’intervento sono interamente a carico di Alfa.

Riparazione della rete nei pressi del santuario

Nel corso della rimozione del ceppo di un pino marittimo abbattuto nei pressi del santuario della Madonna della Riva, è stata individuata una perdita d’acqua proveniente dalla rete dell’acquedotto, nascosta all’interno di un cunicolo abbandonato e dunque non visibile in superficie.

L’intervento dei tecnici di Alfa ha consentito di risalire all’origine del guasto, attribuito all’allacciamento della Chiesa, dove è stato rilevato un tubo obsoleto e danneggiato in più punti. La squadra operativa ha provveduto alla sostituzione della parte compromessa, rimuovendo temporaneamente la pavimentazione in pietra. Contestualmente, sono emerse criticità anche nella rete fognaria, che saranno affrontate attraverso una ridefinizione delle condotte, sfruttando la separazione già esistente tra acque bianche e acque nere. I lavori successivi, a carico dei privati, comprenderanno anche il ripristino decoroso della pavimentazione.

L’assessore Piscia: “Interventi richiesti dai cittadini”

«L’intenzione dell’amministrazione è quella di risolvere problematiche che ci sono state portate all’attenzione da parte dei cittadini – ha dichiarato Simona Piscia, assessore ai lavori pubblici –. Un ringraziamento ad Alfa per la disponibilità a calendarizzare subito gli interventi e per aver accolto le nostre istanze».

I due interventi rappresentano un passo concreto nella direzione di una gestione più efficiente delle infrastrutture idriche, in risposta alle esigenze della comunità e con attenzione alla qualità dello spazio urbano.