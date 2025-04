Antonio Albanese presenta a Gallarate il suo primo romanzo, “La strada giovane”

La rassegna Duemilalibri Off – prosecuzione di Duemilalibri su tutto l’anno – incassa un incontro interessante e di rilievo: sabato 12 aprile 2025, alle ore 21.00, l’attore e autore Antonio Albanese (nella foto nel suo film “Cento Domeniche”) sarà ospite dell’Hic – Hub Istituti Culturali di Gallarate (via De Magri 1) per presentare il suo ultimo romanzo “La strada giovane”, edito da Feltrinelli. Il dialogo con l’autore sarà condotto dallo scrittore e giornalista Giacomo Papi.

«Continua con questa tornata la presenza di grandi nomi qui a Gallarate» dice con soddisfazione l’assessora alla Cultura Claudia Mazzetti. «Duemilalibri si sta attestando come uno dei festival più rilevanti, anche su tutto l’anno. È un percorso che dà valore alla proposta culturale gallaratese e crea occasioni importanti d’incontro e riflessione per tutta la cittadinanza. Un autore e un intervistatore di grande rilievo».

L’evento, a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria tramite Eventbrite, rientra nel programma primaverile di Duemilalibri Off, la sezione diffusa e itinerante del festival letterario promosso dalla Città di Gallarate e coordinato in collaborazione con il Museo Mag, la Biblioteca Majno e il circuito di Biblos Mondadori.

L’incontro offrirà al pubblico l’occasione di ascoltare dal vivo Antonio Albanese raccontare la genesi e i contenuti del suo libro: ispirato a una storia familiare, “La strada giovane” è il primo romanzo di Albanese, che “rivela un talento per la narrazione tesa, a tratti drammatica, venata di tenerezza”.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 331.2664097.