Arriva il Calendimaggio: il Cai di Somma porta alla scoperta della brughiera e della Storia

Torna il Calendimaggio del Cai di Somma Lombardo, la giornata di escursioni per celebrare il “trionfo della primavera”: l’appuntamento è per domenica 4 maggio, con ritrovo alle 8.30 per iscrizione e poi due diversi percorsi alla scoperta del territorio della brughiera di Malpensa, ambiente naturale interessante, su cui si sono stratificate anche tante tracce dell’attività dell’uomo (come anche nelle scorse edizioni che hanno sempre valorizzato il connubio uomo-natura).

«L’escursione di quest’anno, siamo alla ventesima edizione, partendo come sempre dalla Sede sezionale di via Briante, in Somma Lombardo, percorrerà i sentieri e le strade agro-forestali che solcano l’area sud del territorio comunale e che toccano il Monte Visconti, l’area delle Piste Todt, la Piramide Geodetica e il sentiero dell’Ipposidra, per poi ritornare verso la sede e pranzare tutti insieme».

L’escursione prevede appunto due percorsi:

– Percorso “A” – sviluppo 6,6 km – dislivello +80/-90 m – tempo di percorrenza 2:30 h + soste;

– Percorso “B” – sviluppo 9,1 km – dislivello +80/-60 m – tempo di percorrenza 3:00 h + soste.

«Entrambe i tracciati sono alla portata di tutti i partecipanti: lungo il Percorso “A”, particolarmente indicato per le famiglie con bambini, i piccoli escursionisti potranno cimentarsi in una divertentissima … caccia al tesoro».

L’evento ha il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Somma Lombardo e del Parco del Ticino; l’Associazione Carabinieri in Congedo di Somma Lombardo assisterà i partecipanti durante gli attraversamenti delle strade principali.

