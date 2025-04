Arrivano gli Aerosmith e fanno impazzire i college americani

E se Mick e Keith erano i Glimmer Twins del rock blues GB, da Boston arrivarono i Toxic Twins: Steven Tyler e Joe Perry, rispettivamente cantante e chitarrista degli Aerosmith. Come è sempre successo nella storia del rock, la nuova generazione dei college cercava i propri Beatles e Stones, e gli Aerosmith calzavano bene nel ruolo dei secondi, anche per una certa somiglianza fra Tyler e Jagger.

Già col secondo album Get Your Wings avevano avuto un buon successo, ma fu con questo terzo Toys In The Attic – espressione che indica la pazzia – che arrivarono ai posti alti della classifica e diventarono delle superstar anche a livello internazionale.

Ed al pubblico giovanile il gruppo cercava di andare incontro, se si considera ad esempio che il testo di Walk this way parla della perdita della verginità di un ragazzo delle High School. Era grande rock con gli ingredienti giusti, un frontman scatenato e un chitarrista dai riff potenti, per una carriera che sarebbe durata a lungo: pochi mesi fa hanno annullato definitivamente il tour di addio per i problemi alle corde vocali di Steven, ma Joe Perry non ha escluso altra musica su disco.

Curiosità: il titolo di Walk This Way, che in versione coi Run DMC diventerà una hit mondiale anni dopo, è ispirata a Frankenstein Junior. Quando Igor accoglie il professore alla stazione, lo invita a seguirlo dicendogli “Walk this way” e camminando tutto storto. Il gioco di parole non era traducibile in italiano: diventò “segua i miei passi” ma l’effetto era diverso.