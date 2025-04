Arte, moda e creatività: il MA*GA di Gallarate celebra 75 anni del Premio Gallarate

Il MA*GA di Gallarate festeggia un anniversario importante con un ricco programma di eventi e iniziative culturali che si snoderanno da primavera a inizio autunno. Al centro delle celebrazioni, la mostra “Atto Unico. Premio Gallarate 1950-2025”, curata da Emma Zanella e Alessandro Castiglioni, che sarà visitabile dal 13 aprile al 5 ottobre 2025.

L’esposizione rende omaggio ai 75 anni di storia del Premio Gallarate, una delle più longeve istituzioni culturali italiane dedicate al sostegno dell’arte contemporanea, nata nel secondo dopoguerra e ancora oggi punto di riferimento nel panorama artistico nazionale. La mostra ripercorre le 27 edizioni del Premio, evidenziandone l’evoluzione nel tempo, il dialogo tra artisti e curatori, e il contributo al dibattito critico e culturale in Italia. Un viaggio immersivo tra opere, documenti e testimonianze che raccontano il valore di una manifestazione capace di riflettere e anticipare le tendenze dell’arte italiana.

La moda diventa arte: Missoni illustrata da Gladys Perint Palmer

Accanto al percorso dedicato al Premio, il MA*GA ospita una seconda mostra a cura dell’Archivio Missoni, interamente dedicata all’illustrazione di moda. Protagoniste sono le opere dell’artista Gladys Perint Palmer, che negli anni Novanta ha interpretato con segno ironico e visionario le collezioni Missoni, dando vita a una narrazione visiva che coniuga arte e comunicazione.

Fin dagli anni Sessanta, la maison Missoni ha dimostrato grande sensibilità verso le potenzialità espressive dell’illustrazione, affidando le proprie campagne pubblicitarie a importanti fotografi e artisti. Le tavole della Palmer rappresentano un momento significativo di questa storia, restituendo al pubblico il lato più creativo e giocoso della moda italiana.

Crochet Café: il venerdì pomeriggio si lavora a maglia… insieme

Il museo non si limita a raccontare l’arte, ma diventa anche luogo di sperimentazione e condivisione creativa. Ogni venerdì, dalle 14.00 alle 18.00, prende vita il Crochet Café, un’iniziativa rivolta ad appassionati e curiosi del mondo dell’uncinetto.

In uno spazio conviviale allestito all’interno del museo, con sedie, tavolini e testi di ispirazione, i partecipanti possono dare libero sfogo alla propria fantasia, lavorando in autonomia o condividendo tecniche, consigli e idee. I materiali sono personali, ma alcuni filati vengono messi a disposizione dalla maison Missoni, per rendere ancora più speciale l’esperienza. La partecipazione è riservata ai tesserati dell’Associazione Amici del MA*GA.

Con questo articolato calendario, il MA*GA si conferma un centro dinamico, capace di connettere arte, moda e creatività, valorizzando il patrimonio storico e culturale del territorio e stimolando la partecipazione attiva della comunità.