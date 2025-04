Aspettando Radio Materia, arriva Flo: il primo podcast di Gabriele Colombo targato Varesenews

Mentre proseguono i lavori per l’apertura della web radio di Materia (siamo a buon punto e presto vi racconteremo tutto) prende il via una nuova serie podcast targata Varesenews, realizzata dal gallaratese Gabriele Colombo, mental coach ed educatore professionale che miscela il sapere pedagogico con il saper essere appreso in strada con gli adolescenti.

Il titolo della serie è Flo, inteso nell’accezione del termine inglese flow, flusso. Si tratta di una serie di interviste a professionisti del mondo del lavoro, della scuola e dello sport nelle quali Gabriele spazia dentro e fuori il tema della puntata e la professione dell’intervistato portandolo nel suo flusso.

Nelle prime tre puntate, che potete ascoltare su Spotify e su Spreaker, Colombo ha intervistato Orlando Mastrillo, giornalista di Varesenews, Daniele Cologna, professore dell’Università dell’Insubria di Lingua cinese e Istituzioni di Lingua cinese e Marco Legovich, vice allenatore della Pallacanestro Varese.

I tre episodi

Chi è Gabriele Colombo

Si forma negli anni del lavoro come educatore su temi importanti come la gestione dei conflitti e dei gruppi, approfondendo le tecniche di Mental Coaching e di PNL frequentando il master in coaching di Ekis, durante il quale si è specializzato nello sport partecipando alla SPORT masterclass.

La passione per le storie lo spinge a ispirare chi incontra in maniera creativa con Documentari, podcast e arrivando finalmente alla pubblicazione dei suoi primi quattro libri, Essere Brillante, Allenatori Brillanti e Umiltà o ambizione? editi da Ultra. L’ultimo libro autoprodotto è intitolato Il Maestro e L’allenatore.

Come mental coach sportivo lavora all’interno di staff di squadre di Rugby, Calcio, Basket,Pallavolo e altri sport individuali per facilitare il dialogo, gestire uno spogliatoio vincente, gestire i conflitti, migliorare la concentrazione e la prestazione della squadra o dei singoli atleti.

Ex Allenatore di Rugby lavora nello specifico con allenatori e atleti per aiutarli a raggiungere i loro obiettivi con i suoi programmi specifici di allenamento mentale. Appassionato di creatività studia e accompagna il processo creativo di imprenditori e artisti.

Insieme a Kabo da oltre un anno ha creato un live show mensile ospitato da Santeria a Milano dal Titolo “MALEDETTO SCRIVERE” sugli aspetti mentali della scrittura.

Conduce il podcast “Mostri”, disponibile su Spotify, il nuovo format sulla creatività dal titolo iconico “BLOCCO NOTE” e ha creato la rassegna “L’arte di Vincere”e la trasmissione “Sport Coach” sul canale Twitch di BEPI TV.