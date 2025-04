Astuti: “Ancora troppe incongruenze e poca trasparenza sull’ospedale Gallarate-Busto”

«Il nuovo ospedale che sorgerà tra Busto e Gallarate avrà 773 posti letto, circa il 40% in meno rispetto a quelli di cui disponevano i due ospedali di Busto e Gallarate al momento dell’annuncio dell’ospedale unico, davvero un bell’affare: 440 milioni di euro per avere 443 posti letto in meno, su un territorio che già non se la passa molto bene». Così il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti interviene in merito allo studio di fattibilità tecnica relativa al nuovo ospedale e alla dismissione del Sant’Antonio Abate, approvato lo scorso 12 marzo dall’Asst Valle Olona.

«È più che comprensibile la scia di malumore e sdegno che questa notizia ha portato tra la cittadinanza – sottolinea Astuti – soprattutto dopo l’evidenza di forti discrepanze e incongruenze con quanto riportato dall’accordo di programma, che sottolineano la totale mancanza di trasparenza nei confronti dei cittadini che si sentono doppiamente beffati».

«Altre numerose incongruenze da parte della regione lasciano senza risposta altrettante incognite che vorremmo chiedere di chiedere un confronto urgente» aggiunge il consigliere dem.

«Ci chiediamo anche che cosa ne pensi l’assessore gallaratese Francesca Caruso: prenderà posizione sull’ospedale? Si unirà a noi in questa importante battaglia per salvare i presidi ospedalieri della nostra provincia? Rimandare tutto all’arrivo dei progetti del concorso, senza porre vincolo sul numero di letto posti è molto rischioso, perché poi sarà troppo tardi per prendere delle decisioni», conclude Astuti.

Sull’ospedale unico il Pd ha tenuto un approccio dialogante, soprattutto a Busto Arsizio ma in modo diverso (incalzando su aspetti specifici e chiedendo garanzie) anche a Gallarate. Dopo le ultime notizie, a Gallarate c’è chi invece propende per esprimere un No più secco al progetto.

Nel frattempo il fronte esplicitamente contrario all’ospedale unico ha convocato anche una manifestazione pubblica, per sabato 12 aprile, collegata anche al tema ambientale, in riferimento al consumo di suolo che il progetto prevede sulle aree verdi che separano le città di Busto e Gallarate.