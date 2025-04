Ats Insubria forma i referenti delle aziende che promuovono salute

Continua la formazione di ATS Insubria rivolta ai referenti delle aziende che aderiscono al programma “Luoghi di lavoro che promuovono salute – Rete WHP – Workplace Health Promotion – Lombardia”. L’incontro, che si è svolto a Saronno con ASST Lariana, Sette Laghi e Valle Olona, ha chiamato a raccolta oltre 40 partecipanti che, sotto la guida e le indicazioni degli esperti dell’Agenzia, si sono riuniti anche per confrontarsi sui progetti attivati nelle singole realtà lavorative.

Il programma WHP, inoltre, approfondisce i temi relativi ai sani stili di vita, all’alimentazione equilibrata, al contrasto dei comportamenti additivi e al fumo, e molto altro ancora. Tema della giornata dunque il benessere dei dipendenti sul posto di lavoro con un focus particolare sulla promozione dell’attività fisica: dai gruppi di cammino aziendale alla proposta di inserire all’interno della giornata lavorativa le pause attive, brevi e semplici esercizi da svolgere in autonomia e che aiutano ad interrompere la routine, ridurre lo stress e le tensioni muscolari, nonché aumentare il benessere generale e il buonumore.

Tra i partecipanti i referenti di ATS Insubria, ASST Lariana, ASST Sette Laghi, Provincia di Varese, Fondazione Colleoni, 3 SG Gallarate, Baobab Cooperativa Sociale, Università dell’Insubria, Le Terrazze ed Azalea Società cooperativa sociale.

“L’adesione ai programmi WHP è in costante crescita e questo ci fa ben sperare per proseguire nelle attività di sensibilizzazione delle nostre comunità in tema di sani stili di vita – commenta Salvatore Gioia direttore generale dell’Agenzia. Il fatto che anche il personale di ATS e ASST che partecipa attivamente alle attività sia in costante aumento è un ottimo segnale della crescente sensibilità anche dei nostri lavoratori che diventano moltiplicatori di sani stili di vita al lavoro e a casa”.

È sempre possibile aderire al programma WHP contattando ATS Insubria che fornisce metodologie per la promozione della salute all’interno delle imprese, sia con la diffusione di buone pratiche che fornendo informazioni sulle opportunità di accesso al Servizio Socio Sanitario Regionale e sulle offerte di programmi e iniziative disponibili sul territorio.