Attraversa Agno a tutta velocità: varesina denunciata come “pirata della strada”

Una donna di 52 anni, residente in provincia di Varese, è stata denunciata in Svizzera con l’accusa di essere una “pirata della strada” (come recita il comunicato ufficiale della Polizia Cantonale) dopo essere transitata ad alta velocità davanti a un autovelox in un punto dove i limiti erano di molto inferiori.

Il fatto è accaduto verso le 4 del mattino di domenica 30 marzo: la donna stava percorrendo la Strada Regina a Serocca d’Agno, frazione del comune ticinese che si trova nei pressi di Lugano. Il suo veicolo viaggiava a 123 chilometri orari in un punto dove il limite è fissato a 50 all’ora.

L’automobilista, intercettata dagli agenti della Polizia Cantonale, è stata denunciata al Ministero pubblico per grave infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale. Inoltre le è stato intimato il divieto di circolazione in tutta la Svizzera.