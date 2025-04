Auto contro moto: nel piazzale delle scuole di Tradate la simulazione sulla sicurezza stradale

Una moto a terra, di fianco distesa una sagoma, immobile. Attorno lampeggianti e tante divise della polizia locale. È lo scenario a cui si è trovati di fronte chi, questa mattina, è arrivato in piazzale Gramsci a Tradate, nel parcheggio del complesso scolastico.

Galleria fotografica Simulazione sulla sicurezza stradale alle scuole di Tradate 4 di 5

Attorno tanti ragazzi, che seguivano le raccomandazioni sull’importanza della guida sicura, attenta e senza distrazioni di sorta.

Era la simulazione sulla sicurezza stradale, il progetto itinerante tra le scuole superiori del Varesotto. Un’iniziativa promossa da CSR reti di imprese e scuole per il secondo anno, insieme a Regione Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale e con l’aiuto dell’istituto Falcone di Gallarate e la collaborazione della Fondazione Marco Simoncelli Onlus.

Nel piazzale i ragazzi del Geymonat dell’ultimo anno hanno vissuto le fasi, drammatizzate, di un soccorso sanitario. Il motociclista a terra era un manichino a cui, però, nessuno si è potuto avvicinare prima dell’arrivo dell’ambulanza e dei sanitari che hanno svolto le prime operazioni di soccorso. Solo una volta compiute le manovre di soccorso, i testimoni attorno hanno potuto avvicinarsi al luogo dell’impatto tra la moto e un’auto.

Il progetto prevede 15 tappe in tutta la regione e coinvolge circa 10 mila studenti.

La dimostrazione simula tutto quello che avviene in caso di incidente, dal momento dell’impatto in poi. I soccorritori spiegano come viene gestita la chiamata al NUE 112, l’invio del mezzo con l’equipaggio, il soccorso ai feriti mentre la Polizia Locale spiega come si rileva un incidente e l’importanza di quanto viene fatto ai fini assicurativi ma anche giudiziari. Infine vengono spiegate le nuove norme inserite nel Codice della Strada che hanno anche inasprito le sanzioni